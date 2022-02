Vaccino, da domani il via alla quarta dose: ecco tutte le informazioni

Covid, da domani, giovedì 24 febbraio, sarà possibile vaccinarsi con la quarta dose. Ecco tutte le informazioni. Il vaccino, in questa ulteriore somministrazione, non è disponibile per tutti, ma solo per le persone che presentano condizioni di estrema vulnerabilità per marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già ricevuto una dose addizionale a completamento del ciclo vaccinale primario (dose booster).

Quarta dose vaccino anti Covid-19: ecco chi può prenotare, quando e come

La dose di richiamo (quarta dose) va somministrata dopo almeno 120 giorni dall’ultima dose

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, la somministrazione di una ulteriore dose di vaccino anti Covid-19 ha lo scopo di mantenere alto il livello di protezione per le persone con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici, e per i soggetti sottoposti a trapianto di organo solido.

In Italia i vaccini autorizzati ad essere somministrati sono:

Comirnaty di BioNTech/Pfizer

Spikevax di Moderna

L’accesso alla somministrazione della dose di richiamo (quarta dose) del vaccino può avvenire tramite:

chiamata attiva da parte dei Centri sanitari della Regione Lazio presso cui si è in cura;

prenotazione on line presso i punti di somministrazione, attraverso la piattaforma regionale, a partire dal 24 febbraio ;

presso i punti di somministrazione, attraverso la piattaforma regionale, ; medico di famiglia.