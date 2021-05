Vaccino Johnson & Johnson in farmacia a Roma e nel Lazio: come prenotare, da quando e dove

Vaccino Johnson & Johnson in farmacia a Roma e nel Lazio: come...

Ospedali, centri vaccinali, poli natatori e presto vaccini anche nelle farmacie. Sì, perché la campagna di vaccinazione nel Lazio prosegue e, ora che sono state superate le due milioni di somministrazioni, l’obiettivo resta quello di non frenare, di proseguire su questa linea e di inoculare più dosi possibili al giorno.

Leggi anche: Vaccino Lazio, Johnson & Johnson da maggio disponibile anche in farmacia: come funziona, prenotazioni e dove farlo

Vaccino Johnson & Johnson in farmacia nel Lazio: da quando e come prenotare

Il Lazio era già pronto per partire con le somministrazioni in farmacia, poi lo stop momentaneo di Johnson & Johnson aveva rallentato la campagna di vaccinazione. Ma adesso tutto cambia perché da giovedì 20 maggio aprirà la piattaforma per le prime prenotazioni del vaccino contro il Covid nelle farmacie di Roma e del Lazio. Come ha confermato Federfarma Roma a Fanpage.it, i vaccini arriveranno 4 giorni dopo e quindi si dovrebbe partire ufficialmente con le somministrazioni del monodose americano Johnson & Johnson lunedì 24 maggio. Il vicepresidente di Federfarma e di Federfarma Roma, Alfredo Procaccini, a Fanpage ha spiegato che “A tutti gli effetti l’accordo tra il ministero della Salute e Federfarma prevede che il vaccino possa essere inoculato direttamente dal farmacista. Quest’ultimo, quindi, effettuerà in autonomia la vaccinazione e non sarà necessaria la presenza di un medico”.

LEGGI QUI L’ELENCO DI TUTTE LE FARMACIE DEL LAZIO DOVE SI PUO’ FARE IL VACCINO

Per prenotarsi, una volta che sarà aperta la piattaforma, i cittadini potranno accedere e decidere in quale farmacia andare per fare il vaccino, all’orario prestabilito.