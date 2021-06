Vaccino Lazio per bambini, domenica 6 giugno Junior Open Day per la fascia d’età 12-16 anni: come prenotarsi e dove si fa

Vaccino Lazio per bambini, domenica 6 giugno Junior Open Day per la...

Niente vaccinazioni aperte a tutti dallo stesso giorno, ma ancora prenotazioni seguendo la fascia d’età. E’ questo il piano della Regione Lazio, che ha deciso di non dare il via libera dal 3 giugno (nonostante l’ok del generale Figliuolo, il commissario straordinario per l’emergenza) ma di procedere secondo le classi anagrafiche. Si partirà da domenica 6 giugno con i nati dal 1982 al 1986 e si finirà la domenica successiva con i cittadini dai 24 ai 17 anni. I più piccoli però, gli adolescenti dai 12 ai 16 anni (nati 2009-2005) dovranno rivolgersi al pediatra o al medico di base per la vaccinazione. E anche questa volta la Asl di Rieti, come era successo con gli Open Day, sta facendo da apripista perché ha messo a punto uno Junior Open Day, rivolto proprio alla fascia d’età 12-16 anni.

Vaccino Lazio 12-16 anni: ecco come prenotare e dove si fa

Come fa sapere l’azienda sanitaria di Rieti domani, domenica 6 giugno, si partirà con le prime 120 dosi sui ragazzi dai 12 ai 16 anni. “Presso l’Ospedale provinciale di Rieti De’ Lellis, dalle ore 9 alle ore 16, ci sarà lo Junior Open Day della Asl di Rieti dedicato alla vaccinazione anti-Covid per la fascia d’età 12-16 anni. La somministrazione delle prime 120 dosi di vaccino Pfizer per i ragazzi da 12 a 16 anni d’età verrà somministrata dai pediatri della Asl di Rieti, presso l’area prelievi dell’ospedale de’ Lellis di Rieti (ingresso Medicina Fisica e Riabilitativa blocco B, piano 1)”.

I ragazzi non dovranno prenotarsi perché tutto avverrà direttamente sul posto. Dovranno essere accompagnati dai genitori e dovranno portare con sé la tessera sanitaria. Un bel passo in avanti, con la campagna di vaccinazione nel Lazio che ormai procede spedita. Per l’Assessore alla sanità, Alessio D’Amato, “entro il 27 luglio tutti gli assistiti del Lazio avranno avuto almeno una dose”. Dichiarazioni che promettono bene.