Valanga sopra Courmayeur, travolti due sciatori: uno è morto, l’altro disperso

Valanga sopra Courmayeur, nel canalone del Vees, in val Veny, in provincia di Aosta. Due sciatori sono stati travolti da un enorme distacco di neve, intorno alle ore 13:00 di oggi, 19 marzo. Uno dei due uomini, due turisti stranieri provenienti dal nord Europa, è stato ritrovato morto. Ancora disperso invece l’altro sciatore. Entrambi erano impegnati in una discesa fuoripista quando la valanga li ha travolti, a circa 2500 metri di quota.

Con loro altri sciatori, che sono riusciti a evitare la valanga appena in tempo e a mettersi in salvo. Le loro condizioni di salute sono buone e hanno dato indicazioni sul fatto che, invece, i loro compagni erano rimasti indietro e probabilmente non erano riusciti a salvarsi. Sono stati loro a dare l’allarme per primi.

Valanga a Courmayeur, le operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose dal maltempo, che ha impedito l’accesso al canalone con l’elicottero. L’assenza di visibilità ad alta quota ha infatti reso impossibile il supporto aereo, che avrebbe coordinato e reso più veloci e immediate le ricerche. I soccorsi sono quindi partiti solo via terra, con due squadre di tecnici del Soccorso alpino valdostano, a cui si sono aggiunti gli agenti della Guardia di Finanza di Entreves, oltre ai medici rianimatori del pronto intervento. Arrivare in quota è stato difficoltoso anche a causa dell’instabilità del manto nevoso. Una volta giunti sul posto i soccorritori hanno trovato il corpo di uno dei due sciatori, mentre il secondo è ancora disperso.

Solo a metà pomeriggio l’elicottero è riuscito a levarsi in volo per poter perlustrare la zona. La persona deceduta e il disperso fanno parte di una comitiva di turisti nord europei, arrivati in Val D’Aosta per la settimana bianca. Avevano lasciato le piste tradizionali, rischiando dei fuoripista.