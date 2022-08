Valle Fontana, il Comune caccia gli ortisti per costruire una strada: via anche gli animali, resta solo il campo rom

Grande dispiego di forze questa mattina a Valle Fontana, dove il Comune di Roma ha deciso di riqualificare l’area partendo… dagli orti urbani, curati da cittadini e associazioni. Tutti saranno sgomberati, tranne coloro che si trovano dentro al campo rom. Questo almeno per il momento. Sul posto ci sono diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, che sta provvedendo allo sgombero, oltre a Polizia di Stato e Carabinieri per garantire l’ordine pubblico.

Abusivi ma censiti da 47 anni

L’avvocato Elena Atzeni, che rappresenta il Comitato spontaneo nato che racchiude ben 125 ortisti, spiega la situazione. “Qui c’è un progetto che va avanti dal 2015, ma in realtà gli ortisti sono stati informati della situazione solo da pochissimo tempo. Il dispiego di forza pubblica che vediamo adesso non era di certo previsto. Conseguentemente ci siamo trovati anche in una situazione di disagio. All’interno degli orti, oltre ovviamente alle coltivazioni, ci sono tantissimi animali da affezione e 6 colonie feline.

Ci è stato detto a voce che lasceranno l’accesso a voce solo per una settimana, poi non si sa che fine faranno questi animali. Ci hanno riferito che dovrebbero iniziare dei lavori a fine settembre, ma qui pare che i lavori stiano iniziando già oggi, senza preavviso. Ci considerano abusivi, ma è strano considerare abusive persone che non solo sono state censite dal Municipio, ma che sono qui da 47 anni“.

Esistono permessi per stare qui?

“I permessi erano stati rilasciati dalla Cobragor, che era l’associazione che aveva ufficialmente la concessione, quindi dovrebbero risultare regolari. Parliamo inoltre di persone che, con la loro fatica, hanno ripristinato quest’area per ben 47 anni, quando era totalmente abbandonata. Che l’area abbia bisogno di una riqualificazione è giusto, noi siamo a favore. Ma non a discapito degli ortisti, della vegetazione e dell’ambiente”.

WWF e ambientalisti contrari

Sul posto ci sono rappresentati del WWF e associazioni ambientaliste, che temono che vengano arrecati danni sia alla flora che alla fauna. Il Comune ha iniziato infatti lavori di abbattimento della vegetazione, finalizzati alla costruzione di una strada di accesso che sarà utile a un costruendo centro sportivo di grandi proporzioni ed elevato impatto ambientale. “Noi non siamo contrari alle opere di urbanizzazione a priori”, sostengono gli ambientalisti, “ma vorremmo capire se i lavori vengono effettuati con i giusti criteri, senza devastare la valle. E vorremmo capire perché non vengono tutelati gli ortisti, che sono qui da 47 anni. E invece verranno fatti nuovi orti, che verranno fatti con esposizione solare a nord, quindi inutilizzabili”.

Rosanna Sabella e Maria Corrao