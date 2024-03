Valmontone, incendio al centro commerciale “I Macinanti”: negozi distrutti | FOTO

Incendio grandissimo al centro commerciale “I Macinanti” di Valmontone: arriva la stima dei danni ai negozi.

Pomeriggio di paura a Valmontone, dove una vasta area del centro commerciale è andata in fiamme. Tutto sarebbe partito da un principio d’incendio all’interno di un negozio presente nello stabile, con il fuoco che rapidamente si sarebbe propagato nella struttura e avrebbe raggiunto, fino a distruggerle, anche altre attività commerciali presenti nello stesso luogo. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

L’incendio al centro commerciale di Valmontone: la vicenda

Secondo i primi riscontri effettuati dalle forze dell’ordine, l’incendio all’interno del centro commerciale “I Macinanti” sarebbe partito da una gioielleria. Qui le fiamme sarebbero scaturite probabilmente per un corto circuito, con il fuoco che rapidamente avrebbe inghiottito anche altre aree legate alla struttura commerciale di Valmontone. Un percorso che, nel giro di poco tempo, si sarebbe tradotto nella distruzione completa di altri negozi.

Gli interventi di sicurezza sul centro commerciale

A dare notizia della spiacevole vicenda il vicesindaco Pierluigi Pizzuti, che ha assistito all’intervento dei Vigili del Fuoco sul centro commerciale in fiamme. Ieri fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nel fortissimo rogo, anche se i danni del fuoco sono risultati elevatissimi. Molte attività commerciali sono state completamente mangiate dalle fiamme, in una condizione che pone problemi di agibilità anche allo stesso centro commerciale.

Il commento del Comune di Valmontone

Il Comune di Valmontone si è interessato da subito alla spiacevole vicenda, portando la vicinanza in primis a quegli imprenditori locali che oggi non hanno più il negozio. Come menzionato in una nota pubblica dello stesso Comune, l’Amministrazione cercherà di attivarsi per permettere la riapertura di queste attività commerciali quanto prima. Tutto ciò pure rivedendo le formule burocratiche, nel tentativo di accelerare gli iter legati alle riaperture delle attività commerciali colpite da vicende analoghe. Per i negozi colpiti dalle fiamme, il Comune ha sospeso temporaneamente il pagamento della Tari.