Valmontone, picchia da anni la moglie, che alla fine lo denuncia: “Temo per la mia vita”

I Carabinieri della Stazione di Valmontone e i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro, hanno arrestato un 61enne originario della provincia di Foggia, ma residente a Valmontone, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. E’ successo nella serata di ieri, giovedì 23 novembre 2023.

Una donna italiana di 66 anni, dopo essere stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro, per essere medicata per delle lievi lesioni riportate, guaribili in sei giorni, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Valmontone per chiedere aiuto. Ai Carabinieri ha denunciato di subire da anni aggressioni verbali per futili motivi da parte del marito, che spesso sfociavano in scontri fisici per i quali temeva per la propria vita. Per questo motivo, i Carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Velletri, hanno arrestato l’uomo e lo hanno condotto presso il carcere di Velletri.

Il contrasto ai reati in ambito familiare, ed ai connessi episodi di violenza di genere, è quotidianamente perseguito dai Carabinieri con l’adozione di provvedimenti, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, rapidi ed efficaci per la messa in sicurezza di donne e minori vittime di comportamenti aggressivi posti in essere dai conviventi.

Si precisa che l’indagato è da ritenersi in ogni caso presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.