Vandali al Luna Park di Ostia, spaccati vetri e specchietti delle automobili parcheggiate

Vandali in azione nel quartiere di Lido Centro a Ostia, spaccati vetri e specchietti delle automobili in sosta davanti al Luna Park

Ancora episodio di violenza e criminalità nel centro di Ostia. L’ultimo episodio è accaduto ieri sera, quando dei vandali hanno preso d’assalto delle automobili in sosta davanti al Luna Park lidense. Un’azione dettata probabilmente solamente dalla voglia di fare uno sfregio, considerato come nessuna automobile ha visto dei furti al proprio interno. Intanto, i residenti sono sempre più angosciati da questa mancanza di sicurezza nel “salotto” del territorio lidense.

Vandali spaccano le auto nel quadrante di Lido Centro a Ostia

Serata da dimentica per chi ha parcheggiato ieri sera davanti al Luna Park di Ostia, visto che si è ritrovato con la propria automobile gravemente danneggiata dall’azione dei vandali. I teppisti avrebbero colpito diverse auto in sosta sulla Piazza della Stazione Vecchia, sbragando specchietti con l’aiuto di mazze e rompendo i vetri delle stesse macchine. Un’azione vandalica durata poche decine di minuti, che alla fine ha lasciato un tappeto di vetri infranti sul manto stradale davanti al parco divertimenti lidense.

La situazione fuori controllo davanti alla sede del X Municipio

Vetri rotti e furti in auto, come raccontato anche sul gruppo di Ostia Informa. Questa è la triste realtà di Lido Centro, nonostante qualcuno parli di un quartiere vivibile e dove soprattutto si può girare tranquillamente nella notte. La realtà però è ben altra, in una linea vandalica che tocca anche altri quadranti limitrofi di Ostia: Piazza Ronca, Via Ermanno Carlotto, Via Ferdinando Acton, il quartiere del Parco della Vittoria e Piazza Sirio.

Come stanno denunciando diversi commercianti di Ostia, il Centro Storico lidense sta sfiorendo sotto i colpi del pesante degrado. Tra gli ultimi episodi, un incidente occorso a dei turisti stranieri. Avevano parcheggiato a Piazza Sirio per bere un caffè in riva al mare presso uno stabilimento lidense: in 10 minuti i ladri avevano aperto la loro auto a noleggio, ma soprattutto portato via tutte le valige che avevano appresso.