Roma, autobus Atac centra in pieno il muro per evitare un’auto (FOTO)

Poteva essere una tragedia, quella che si è trovata davanti un guidatore dell’ATAC questa notte. Mentre attraversava il quartiere della Magliana, un’automobile gli sarebbe arrivata incontro frontalmente, senza fare accenno a un cambio di corsia per evitare il frontale. L’automobilista, per evitare l’incidente e il ferimento di chi era dentro il bus, ha sterzato repentinamente, facendo finire il proprio mezzo contro un muro.

L’incidente del bus ATAC a Magliana

Era notte fonda, quando il mezzo pubblico stava attraversando la strettissima via della Magliana all’altezza del civico “713”. Una strada oggettivamente pericolosa a tutte le ore del giorno, soprattutto perchè le macchine devono pesantemente rallentare per passare in entrambi i sensi di marcia. All’altezza della curva, che collega le realtà della Muratella, l’ospedale San Giovanni Battista, l’ospedale Israelitico e il Trullo, una macchina sarebbe arrivata sparata, invadendo la corsia opposta. Qui, per evitare un incidente dalle immani dimensioni, l’autista del bus ha dovuto mettere in piedi una vigorosa sterzata, che ha portato il suo mezzo a schiantarsi contro un muro.

I danni riportati dall’autobus

Il mezzo, a quell’ora della notte, vedeva a bordo solamente due persone: l’autista e un suo collega dell’ATAC. Probabilmente, l’autobus era uscito da poco dalla rimessa della Magliana, situato alla poco distante via Luigi Candoni. Scontrandosi con il muro di una palazzina, il mezzo ha riportato gravi danni su tutta la parte anteriore: distrutto il parabrezza, completamente infranto sulla parte destra. Situazione analoga anche per quello che concerne il parafango e il fanale di quel lato, andati rotti nel violento scontro. Ferito il collega dell’autista ATAC, che ha avuto la necessità di un ricovero in ospedale in codice azzurro.

Alla ricerca dell’automobile

Le indagini, al momento, dovranno accertare la veridicità della versione del dipendente ATAC, oltre a ricercare la potenziale vettura che ha causato questo brutto incidente alle porte della Magliana.

