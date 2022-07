Vedono la polizia e scappano, poi ‘volano’ per la scalinata: si schiantano e con l’auto entrano in un negozio (FOTO E VIDEO)

Notte brava per quattro giovani romani che intorno alle 2:15 sono fuggiti alla vista della polizia e hanno concluso la loro fuga schiantandosi contro la serranda di un negozio di caldaie.

La velocità era tale da riuscire a infilarsi dentro il negozio, dopo aver “saltato” gli scalini che separano la strada dagli esercizi commerciali.

I fatti

Tutto è iniziato questa notte a Roma quando l’auto, con a bordo 4 ragazzi romani di età compresa tra i 18 e i 20 anni, provenienti da via di Torresina, arrivati su via Andersen hanno visto un’auto della polizia che stava pattugliando il territorio. In preda al panico, hanno accelerato. Insospettiti dall’atteggiamento assunto, gli agenti li hanno inseguiti, intimando loro l’alt.

La fuga

Ma, invece di rallentare, il ragazzo alla guida ha proseguito la sua corsa, imboccando via Villa dei Fontanili in direzione di via di Torrevecchia. E qui, girando, si sono trovanti all’altezza del civico 575. Ma evidentemente la poca esperienza alla guida ha creato problemi. Il conducente non è riuscito a frenare in tempo, nonostante si sia trovato davanti gli scalini.

L’auto è volata e si è infilata dentro un negozio di assistenza caldaie, la Vaillant service, distruggendo la serranda metallica. Per i poliziotti a quel punto è stato gioco facile fermare gli occupanti dell’auto. Si tratta di 4 ragazzi romani. Alla guida della vettura, una Mercedes presa a noleggio, un giovane senza patente, denunciato per questo e per guida pericolosa.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia di stato, sono intervenuti per i rilievi anche gli agenti della polizia locale, per i rilievi. Al ragazzo, un 21enne romano, è stato effettuato l’alcol test, a cui è risultato negativo.

Le lamentele dei residenti

“Da qualche ora si sentiva quell’auto passare a tutta velocità da via dei Fontanili a via di Torrevecchia, tirando all’improvviso il freno a mano e “sgommando” su e giù per la strada”, ci raccontano alcuni testimoni. “La cosa assurda – proseguono – è che da giorni giravano a bordo di quell’auto costosa, presa a noleggio, e nessuno li aveva mai fermati”. Adesso sono in corso indagini anche per capire chi e come abbia noleggiato l’auto.

L’urto è stato talmente violento che il negozio ha subito danni molto ingenti: oltre alla serranda è stata distrutta anche la porta a vetri interna e i computer che si trovavano sulle scrivanie. Il negozio dovrà rimanere chiuso per parecchio tempo.