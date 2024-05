Velletri, avvistato al Pronto Soccorso Daniele Galifi: il ragazzo è scomparso da Marino il 13 maggio

Proseguono le ricerche di Daniele Galifi ai Castelli Romani: il 30enne avvistato ieri presso il Pronto Soccorso di Velletri.

Continuano le ricerche di Daniele Galifi, ieri sera avvistato presso il Pronto Soccorso di Velletri. L’uomo di trent’anni è scomparso dal Comune di Marino nella giornata di lunedì scorso (13 maggio 2024), spostandosi e venendo avvistato nei Comuni limitrofi già dai giorni successivi. Oltre le forze dell’ordine, le ricerche stanno venendo effettuate anche dalla realtà del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV.

Avvistato a Velletri il signor Daniele Galifi

L’ultimo avvistamento di Daniele è avvenuto ieri, quando per motivi ancora non chiari si è presentato al Pronto Soccorso di Velletri. Uscito dalla struttura ospedaliera, del 30enne si sono nuovamente perse le tracce. I volontari sulle sue tracce hanno lanciato un nuovo appello alla cittadinanza, per provare a rintracciarlo nella zona dei Castelli Romani. Secondo le testimonianze, Galifi si troverebbe a Velletri da martedì scorso.

La necessità di ritrovare la persona scomparsa

Daniele Galifi va assolutamente ritrovato. L’appello lo lanciano i familiari e la zia Sara Pennacchi, che attraverso le associazioni che lo stanno cercando fanno sapere come abbia bisogno dei suoi farmaci: il 30enne da tempo segue una cura farmacologica per i propri problemi di salute, legati a uno stato di schizofrenia per cui è seguito e sta cercando di guarire. Per chi lo individuasse, le persone devono subito avvertire le forze dell’ordine al numero d’emergenza 112 o chiamare il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV al 388-1894494.

Come distinguere Daniele Galifi

Daniele Galifi è alto circa 1,70 metri ed è magro. Porta i capelli castani molto corti e rasati ai lati, con la barba e il pizzetto. Come tratto distintivo, il 30enne ha una cicatrice sulla parte destra del collo: questa deriverebbe da una vecchia ustione subita dal signore. Al momento della sua scomparsa a Marino, i familiari raccontano come fosse vestito con una maglietta nera e un pantalone della tuta di colore nero.