”La banda del buco” colpisce a Velletri: svaligiata una farmacia comunale

Velletri. La banda del buco e il classico modus operandi, rapido, veloce e con alta percentuale di successo, se compiuto con rigore e dopo aver pianificato tutto. Proprio quello che è successo a Velletri, la notte scorsa, mercoledì 14 settembre intorno alle 3.55.

Svaligiata una farmacia comunale a Velletri

I rapinatori sono entrati in piena notte nella farmacia comunale di via della Caranella, aprendosi un varco sul retro, per poi fuggire con un bottino di 400 euro. I soggetti, che sarebbero almeno due data la dinamica, ma è ancora tutto da verificare, sono entrati in scena nelle ultime ore della nottata e, dopo un primo sopralluogo preventivo, assicuratisi che nessuno potesse interrompere bruscamente le loro operazioni, si sono messi al lavoro.

La dinamica della rapina

Si sono diretti verso la parte sul retro del negozio in questione, una farmacia comunale, lì hanno praticato il loro foro d’ingresso ed hanno fatto irruzione. Una volta dentro, non ci hanno pensato due volte e si sono fiondati sulla casa dove era contenuto l’incasso – o parte di esso – della giornata. Hanno svaligiato tutto, per un totale di circa 400 euro.

Le indagini della Polizia

Sul posto, dopo la segnalazione sono arrivati gli agenti della Polizia di Velletri, decisi ora a passare in rassegna anche le telecamere piantate in zona al fine di smascherare i rapinatori della farmacia.