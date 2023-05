Velletri, furti nel weekend: entrano in casa e portano via oro e contanti mentre i proprietari sono fuori

Velletri. Quando il gatto non c’è, i topi ballano. E parliamo, in questo caso, di topi d’appartamento – a voler usare un eufemismo – ovvero, di ladri e trafugatori di appartamenti. E così, durante il fine settimana del Castelli Romani, mentre i proprietari escono per andare a svagarsi, magari mangiare una pizza oppure godersi la serata in un locale, i ladri agiscono, e ne approfittano per rubare. Questo quello che è successo in una palazzina in via Vittorio Marandola nella serata di sabato scorso, e che ha creato un vero e proprio allarme tra i residenti.

Furti nel fine settimana a Velletri

Un forte senso di vulnerabilità e inquietudine hanno provato i residenti della palazzina di via Vittorio Marandola quando, nella serata di sabato scorso, hanno scoperto che i ladri avevano fatto visita ad uno degli appartamenti del loro stabile. I malviventi – il numero non lo si conosce – sono entrati dentro lo stabile e hanno arraffato soldi, monili e qualche oggetto ritenuto di valore, poi sono spariti senza lasciare nessuna traccia. E ancora, quello che più ha destato profonda preoccupazione tra i condomini è stato il modus operandi dei ladri che sono riusciti ad andare oltre le porte blindate dell’appartamento trafugato, aggirando completamente il meccanismo che, invece, avrebbe dovuto garantire sicurezza all’appartamento. Un dettaglio che non fa che aumentare, certo, l’apprensione dei residenti, i quali, ora, non si sentono per nulla al sicuro.

La denuncia e il sopralluogo dei carabinieri

La denuncia è arrivata ai carabinieri nella mattinata di ieri, e così hanno effettuato un sopralluogo senza però ritrovare nessun segno di effrazione. Probabile l’impiego di una strumentazione alternativa rispetto alla consueta impiegata. Stando ad una primissima ricostruzione, è probabile che i ladri siano stati improvvisamente messi in fuga da qualcosa, come ad esempio l’improvviso ritorno dei proprietari o da qualche rumore.