Velletri, medico si fa pagare per iniettare finto vaccino e regalare Green Pass

Velletri. Si erano messi d’accordo, tutto doveva filare liscio, e con molta probabilità non si è trattato neppure della prima volta per il medico. Ma questo dovranno stabilirlo le indagini. Fatto sta che, medico e pazienti hanno simulato la somministrazione del vaccino per ottenere il tanto odiato ma desiderato “Green Pass”. Il medico e i due pazienti sono stati colti in flagranza di reato, direttamente dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.

Medico somministra falso vaccino sotto compenso