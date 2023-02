Vendita online di prodotti falsi, oscurati 40 siti web: brand italiani e esteri contraffatti, blitz delle fiamme gialle

Mercato del falso, oscurati 40 siti web che commercializzavano online migliaia di prodotti contraffatti. A portare a termine l’operazione è stato il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, a seguito di una indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. I Militari, a margine delle indagini, hanno eseguito – con il supporto del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche – il sequestro preventivo, emesso dal Gip del locale Tribunale, di 40 domini web monitorati sulla rete: questi ultimi pubblicizzavano per la vendita online migliaia di prodotti contraffatti – tra abbigliamento, accessori, calzature, articoli sportivi e orologi – di prestigiosi marchi nazionali ed esteri.

Il mercato del falso online

L’operazione è il risultato del continuo monitoraggio della rete operato a livello nazionale dalle Fiamme Gialle

del Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Nucleo Speciale Beni e Servizi, finalizzato alla

prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti correlati alla produzione, all’introduzione nel territorio italiano,

alla conseguente distribuzione e commercializzazione, sia nei mercati fisici che sulle piattaforme digitali e social network, di beni contraffatti, di prodotti non sicuri per la salute del consumatore, contenenti falsa indicazione di origine e/o provenienza ovvero recanti mendace indicazione “Made in Italy“.

I controlli della Guardia di Finanza

Pochi giorni fa un’operazione analoga era stata condotta in merito alla vendita illegale sempre online di sigarette e articoli legati al tabacco. In quel caso erano stati oscurati cinquantanove siti, per un totale di 138 annunci online, individuati e bloccati dalle fiamme gialle. In questi ultimi veniva proposta la vendita illecita di tabacco, sigari, sigarette e liquidi da inalazione per sigarette elettroniche, cartine e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette. Le irregolarità erano emerse grazie al lavoro effettuato dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza.

