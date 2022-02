‘Venite che spacco tutto’: fa accorrere la polizia e picchia gli agenti: arrestato

Primo arresto per gli agenti del nuovo Commissariato di Ladispoli, che questa mattina alle 5:00 si sono trovati alle prese con una persona che li ha “sfidati”, invitandoli ad andare alla stazione ferroviaria dove, a suo dire, stava distruggendo tutto. Ed effettivamente altre chiamate, arrivate attraverso il numero unico delle emergenze, segnalavano la presenza di un uomo in stato di agitazione in piazzale Roma.

Ladispoli, “Spacco tutto”

Gli agenti sono quindi andati una prima volta alla stazione, ma, seppur perlustrando sia il piazzale che la parte delle banchine, non hanno trovato nessuno. Rientrati ai servizi precedenti, dopo nemmeno un’ora sono stati ricontattati dall’uomo, che gli ha detto di tornare in stazione. “Venite, altrimenti spacco tutto”. Gli agenti sono quindi tornati, ma anche questa volta non hanno visto nessuno che potesse corrispondere alle caratteristiche descritte nelle telefonate precedenti, né uomini in stato di agitazione.

La terza telefonata

Avendo altri interventi da fare, i poliziotti sono tornati al loro lavoro. Ma, pochi. minuti prima delle 7:00, un’altra telefonata da parte dell’uomo li ha fatti accorre nuovamente in piazzale Roma. “Se non venite subito distruggo tutto”. Gli agenti hanno fatto retromarcia e sono arrivati alle 7: 00 in punto davanti alla stazione, dove stavolta hanno visto l’uomo. Ma, appena scesi dalla volante, l’uomo, un 41enne del posto, li ha aggrediti, ferendo un agente.

L’uomo, dopo la colluttazione, è stato arrestato con l’accusa di resistenza, oltraggio e lesioni, mentre il poliziotto è stato portato al pronto soccorso e refertato.