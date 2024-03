Ventenni si perdono durante l’escursione: paura per due giovani di Roma e Colleferro

Un pomeriggio avventuroso per due ragazzi che, durante un’escursione sul Monte Cacume, hanno perso le tracce del sentiero in sicurezza.

Paura ad alta quota per due giovani escursionisti sul Monte Cacume, nei pressi dei Monti Lepini. I due sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri sera, domenica 24 marzo, dopo aver perso il sentiero escursionistico su cui si erano incamminati. Dopo ore girovagare per la natura impervia, i due hanno deciso di contattare per i soccorsi il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Lazio, che è intervenuto in una delicata operazione di soccorso. Sul posto anche due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno collaborato alle operazioni di soccorso.

Due giovani dispersi sui Monti Lepini: soccorsi nel tardo pomeriggio

Alle ore 17:58 di ieri sera, il Cnsas Lazio è stato contattato dal Numero Unico di Emergenza (Nue) per il soccorso di due persone disperse. Due giovani, rispettivamente di 23 e 25 anni e originari di Roma e Colleferro, hanno chiesto aiuto dopo essersi persi nella zona del Monte Cacume. Il Nue ha fornito le coordinate esatte e il numero di telefono dei dispersi, che hanno permesso l’arrivo dei soccorsi e le operazioni di salvataggio dei due ragazzi.

Attivando immediatamente le squadre, il Cnsas Lazio ha verificato le coordinate fornite e ha stabilito il contatto con i dispersi. Non si erano feriti e non hanno riportato danni, confermando di trovarsi in buone condizioni e di aver semplicemente smarrito il sentiero mentre facevano trekking tra la natura dell’Antiappennino laziale.

Dopo un’attenta valutazione della situazione, è stato i soccorsi sono riusciti a definire il percorso ottimale per il recupero, attuato a partire dalla zona di Giuliano di Roma. Alle ore 21:31 i dispersi sono stati così localizzati e raggiunti con successo. Successivamente, il ritorno è avvenuto lungo il percorso precedentemente individuato, caratterizzato da tratti esposti su sentiero e, in parte, su impluvio.

Un brutto spavento, per fortuna senza conseguenze. Data la natura impervia del terreno e le asperità presenti lungo il tragitto, è stato necessario mettere in atto il recupero dei due ragazzi via cordata, per garantire la massima sicurezza durante l’operazione. Alle ore 23:49, finalmente, i due dispersi sono stati riaccompagnati in sicurezza a Maenza, concludendo così positivamente l’operazione di soccorso.