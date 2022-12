Via del Mare, grave incidente tra Pomezia e Torvaianica: 4 feriti in codice rosso

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 21 dicembre, sulla via del Mare, tra Pomezia e Torvaianica. Lo scontro, frontale, ha visto coinvolte due auto e ha provocato quattro feriti, tre donne e un’uomo.

Strada chiusa

Lo scontro è stato terribile. Presumibilmente si è trattato di un sorpasso azzardato, ma sulla dinamica saranno gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, a dover ricostruire con esattezza quanto accaduto. Il bilancio è di quattro persone ferite in modo grave. Sul posto sono dovute intervenire quattro ambulanze, che hanno trasferito i feriti in codice rosso nei vari pronto soccorso della zona.

La strada è stata chiusa tra le rotatorie del centro commerciale dei Sedici Pini e di Zoomarine per consentire i soccorsi e i rilievi. Lunghe file si sono formate in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è stato deviato verso Torvaianica Alta per chi proviene da Torvaianica e deve andare verso Pomezia e verso Pratica di Mare per chi invece procede in senso contrario.

Seguiranno aggiornamenti.