Viaggia nel sottofondo di un’auto da Siena a Fiumicino, poi scappa e si perde: ritroviamo Holly, il disperato appello

È una storia incredibile, quella che vede come protagonista Holly, una gatta bianco e nera che da mercoledì mattina è sparita a Fiumicino e più precisamente nei pressi dell’aeroporto. Potrebbe sembrare una scomparsa come tante altre, ma ha un retroscena davvero particolare. Holly, infatti, vive con la sua famiglia di umani a Siena. E, fino a qualche ora prima di scomparire, era comodamente sdraiata nel divano della loro casa. E i suoi padroni non si sono mai mossi da lì.

L’incredibile viaggio di Holly

Tutto iniziata all'alba di mercoledì 15 febbraio. La gattina, mentre i suoi padroni dormivano, esce di casa e, senza che nessuno se ne accorga, va ad infilarsi nel pannello di sottofondo dell'auto di un ignaro vicino. Tutto si sarebbe risolto in un rientro a casa dopo poco se non fosse che il vicino deve prendere un aereo. Quindi, da Siena, sale proprio in quell'auto, con destinazione l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino, dove ha prenotato un posto nel parcheggio "Parktoair". E si fa, via autostrada, i 265 chilometri che separano le due località. Con Holly nel sottofondo della macchina.

La mattina, al risveglio, Simonetta non trova più il suo gatto . È disperata. Inizia a cercarlo ovunque, senza alcun esito. Il vicino di casa, che non sa quello che è successo, intanto da Roma ha preso il suo aereo ed è partito, lasciando la macchina nel parcheggio.

Alla ricerca di Holly

Ed è proprio nel parcheggio “Parktoair”, situato in via dell’Aeroporto, che un addetto del parcheggio, sentendo dei miagolii disperati, si accorge della presenza della micia. Quindi apre il pannello e la tira fuori ma, appena aperto, Holly scappa. Il parcheggiatore avvisa del ritrovamento il proprietario dell’auto, che collega la gatta di Fiumicino con la scomparsa di Holly a Siena. Scatta perciò la ricerca, ancora senza esito, della gattina.

Vengono avvisati i proprietari, che si recano subito anche loro a Fiumicino, prima al parcheggio, poi alle aziende confinanti, senza però riuscire a trovare l’animale. Vengono allora messi volantini in tutta la zona, ma ancora di Holly non c’è traccia. E allora serve l’aiuto di tutti: chiunque la vedesse, chiami Simonetta al numero 3392926222.