Vicalvi, neonato muore davanti la mamma per malore: aveva 6 mesi al momento del decesso

Neonato muore improvvisamente per malore a Vicalvi, in provincia di Frosinone: inutile la corsa all’ospedale di Sora.

Tragedia nel piccolo Comune di Vicalvi, nella provincia di Frosinone. Un neonato è deceduto questa mattina, dopo un malore improvviso. Inutile la chiamata ai soccorsi della mamma, che nonostante l’intervento immediato dei paramedici, non hanno potuto far nulla per salvare la vita al piccolo bambino. Al momento del decesso, il bambino aveva 6 mesi e non aveva mai presentato problemi di salute.

Neonato morto improvvisamente a Vicalvi

Mattina tragica per una mamma di Vicalvi, che ha visto morire il proprio bambino davanti gli occhi. Era questa mattina presto, quando la donna si è recata alla culla del bimbo per la classica poppata di quella fascia oraria. La mamma si è accorta subito di come il bambino non stesse bene: il neonato aveva difficoltà respiratorie, ma soprattutto non rispondeva agli stimoli esterni come nel caso dell’abbraccio della propria mamma.

L’intervento dei paramedici del 118 e il coma del neonato

La donna ha subito chiamato i soccorsi, evidenziando come il proprio bambino stesse gravemente male. Arrivata un’ambulanza nella casa di Vicalvi, il medico di bordo ha costatato la gravità della situazione. L’ambulanza, per le condizioni del neonato, opta per il trasferimento presso l’ospedale Santissima Trinità di Sora, attrezzato adeguatamente per l’intervento dei bambini nella fascia neonatale. Nonostante le manovre di rianimazione dei sanitari di bordo, il bambino arriva all’ospedale di Sora in stato di coma.

La morte del bambino e l’indagine della Procura di Cassino

I medici dell’ospedale Santissima Trinità non sono riusciti a salvare la vita al bambino, con il neonato che è deceduto pochi minuti dopo l’arrivo alla struttura sanitaria di Sora. La Procura di Cassino sulla vicenda ha voluto aprire un’inchiesta, con l’ASL di Frosinone che nelle prossime ore terrà un’autopsia sul corpo del piccolo per accertare le esatte motivazioni dietro la morte del fanciullo. Al momento, le cause del decesso espresse dai medici sarebbero legate a un improvviso arresto circolatorio.