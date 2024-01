Vicovaro, nascondevano armi e soldi falsi in un ‘laboratorio della droga’: arrestati

I carabinieri della stazione di Vicovaro, in provincia di Roma, hanno arrestato due uomini 38enni italiani, entrambi già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, falsificazione di monete, detenzione illegale di armi e ricettazione. E’ successo mercoledì 10 gennaio 2024. Vediamo insieme cosa è capitato.

Cosa è successo a Vicovaro mercoledì 10 gennaio 2024

Nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della stazione di Vicovaro hanno notato i due aggirarsi con fare sospetto con due grosse scatole in via Monitola e li hanno fermati per un controllo. Così, i carabinieri hanno scoperto che gli scatoloni che avevano al seguito contenevano 2,3 kg di cocaina e banconote false.

I militari hanno dunque esteso la perquisizione all’abitazione di uno dei due indagati, trovandosi davanti ad un vero e proprio laboratorio per la produzione di sostanze stupefacenti, con tutte le sostanze chimiche e gli strumenti necessari. Rinvenuto anche un “arsenale”, tra cui una pistola con matricola abrasa, un fucile a canne mozze risultato smarrito, un fucile d’assalto risultato rubato, 4 fucili, una balestra, un arco professionale, circa 7.000 € falsi e 4.000 € in contanti ed oltre 200 munizioni di vario tipo.

I due uomini sono stati arrestati dai carabinieri

I due uomini sono stati trasferiti presso il carcere di Rebibbia e lo stupefacente, il materiale per il confezionamento, le armi ed il denaro falso sono stati sequestrati per successivi accertamenti tecnici.