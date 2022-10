Vietato parcheggiare nella fermata del bus durante i lavori. L’assurdo cartello a Roma

“Ci scusiamo per il disagio”. Manca solo questo, nell’assurdo cartello posto a Roma, in zona San Paolo, nella fermata del bus 715, in viale Leonardo Da Vinci, nel quartiere Ostiense. Come riporta la pagina “Mobilità sostenibile VIII Municipio”, solerti operai hanno transennato la fermata per alcuni lavori stradali. E, dovendo appunto operare sul posto, hanno avvisato gli automobilisti che, a partire dal 24 ottobre alle ore 6:00, data di inizio cantiere, non si poteva parcheggiare, fino alla fine dei lavori.

Poi, via libera alle infrazioni, secondo il cartello. Già, perché l’area di fermata del bus è off limits per le auto. Parcheggiare nell’area riservata agli autobus significa infatti violare l’art. 158/2 del codice della strada. E incorrere in una multa di multa da 41 a 168 euro se l’infrazione è commessa con un ciclomotore o motociclo, o da 87 a 344 euro se commessa con un’auto o altri veicoli, con l’aggiunta della rimozione forzata del mezzo.

Roma, dove tutto (purtroppo) è possibile

Ma siamo a Roma, città dove tutto è possibile. dal parcheggio in tripla fila a quello davanti ai secchioni della spazzatura. Figuriamoci quello nelle fermate dei bus: adesso è pure “autorizzato”. Con buona pace di chi vorrebbe una città “normale”. Con strade e marciapiedi puliti, senza buche, trasporti funzionanti che permettano di non prendere solo e sempre l’auto, con il caos che ne deriva. Servizi e non degrado. Ma, in una città come Roma, dove il connubio tra persone incivili e amministratori incapaci o quantomeno non dotati di vera volontà di risolvere i problemi sembra indissolubile, questo sembra un miraggio. E allora, purtroppo, qualsiasi altra città sembrerà sempre più bella della città più bella del mondo.