Vigili del Fuoco in emergenza a Roma: allarme rosso per carenza di uomini e mezzi

La FP CGIL denuncia le condizioni in cui operano i Vigili del Fuoco nella provincia di Roma: manca personale e mezzi.

Il sindacato Fp Cgil VVF Roma e Lazio ha lanciato un grido di allarme riguardo alle gravi carenze di uomini e automezzi che affliggono i Vigili del Fuoco nella provincia di Roma. In una nota ufficiale, il sindacato ha denunciato la situazione operativa ormai cronica, che sta portando a chiusure quotidiane di sedi operative e alla sospensione di squadre e mezzi speciali.

I problemi dei Vigili del Fuoco a Roma: le parole della FP CGIL

La carenza di personale e automezzi rende estreme e difficoltose le condizioni di lavoro per il personale dei Vigili del Fuoco, compromettendo la tempestività e l’efficacia del servizio che dovrebbero garantire. L’ultimo episodio critico è stato l’incendio di un luogo di culto nella zona di Vermicino, presso la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo. Per fronteggiare l’incidente, sono intervenute ben 10 squadre di Vigili del Fuoco. Tuttavia, a causa della chiusura della sede di competenza a Frascati, l’intervento ha subito ritardi significativi, richiedendo il dispiegamento di squadre provenienti da zone limitrofe, come Marino.

Le problematiche dei pompieri nella provincia di Roma

Il sindacato ha sottolineato che i segnali di allarme erano già stati evidenziati nei giorni scorsi, durante gravi eventi come quelli verificatisi a Tivoli, ma l’amministrazione sembra non aver preso provvedimenti adeguati. Nella giornata di lunedì, si è verificato un altro episodio critico durante un intervento in edifici di elevata altezza nella zona di Primavalle. A causa dell’indisponibilità delle autoscale locali, è stato necessario richiedere un’autoscala da Pomezia, distante 50 chilometri.

Mancano le autoscale ai Vigili del Fuoco

Il sindacato ha sottolineato che la quantità di autoscale a disposizione è nettamente inadeguata alle esigenze della Capitale e della sua area metropolitana. Ha quindi esortato le autorità a smettere con la politica degli annunci e a prendere provvedimenti concreti riguardo al potenziamento degli organici e all’aggiornamento dei mezzi per garantire un adeguato servizio di soccorso nella città di Roma.