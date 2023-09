Vincicasa assegna una casa a Roma: premio da 500mila euro

A Roma, con il Vincicasa, si è vinta proprio una casa. È stato stillato un premio di 500 mila euro per un fortunato vincitore, che ora si ritroverà un’abitazione nel Centro Storico capitolino. Per chi gioca alla famosa estrazione, è la 196esima volta che i curatori del concorso mettono in palio una struttura abitativa. Secondo i primi riscontri, il locale avrebbe un valore commerciale di mezzo milione d’euro.

Vince una casa a Roma con il Vincicasa

La fortuna fa tappa nel Lazio, come spiega Agimeg, e precisamente nella Capitale, a Roma. Protagonista questa volta è stato il VinciCasa e il punto vendita Sisal Tabaccheria in viale Civiltà del Lavoro 56.

Nell’estrazione di ieri, lunedì 11 settembre, un fortunato giocatore romano è riuscito a centrare l’intera combinazione vincente 8 9 16 19 30 con una schedina ‘Multipannello’.

Il livello commerciale dell’abitazione

Grazie a questa straordinaria intuizione, il cliente della tabaccheria si è aggiudicato la vincita della 196ma casa da quando è nato il Vincicasa. Al vincitore andranno ben 500.000 euro, dei quali 200.000 euro erogati subito ed i restanti 300.000 euro da utilizzare per l’acquisto di una o più case sul territorio nazionale.

Con la vincita della casa a Roma, il Vincicasa ha premiato il Lazio in ben 34 occasioni, confermandosi così la regione ‘regina’ dei premi maggiori al Vincicasa, seguita da Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. In totale, da quando è nato il Vincicasa sono state vinte ben 196 case.

Come riscuotere il premio vinto con il Vincicasa

Se si è stati così fortunati da centrare tutti i 5 numeri della combinazione del Vincicasa e si è quindi vinta una casa, va riscossa la vincita direttamente agli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma. E’ necessario avere con sé, oltre alla ricevuta di gioco vincente, un documento d’identità e il codice fiscale.

Ecco gli indirizzi degli Uffici Premi di Milano e Roma:

Ufficio Premi di Sisal – Roma

Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma

Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Ufficio Premi di Sisal – Milano

Via Ugo Bassi 6, 20159 – Milano

Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Per richiedere il premio al Vincicasa, si hanno 60 giorni di tempo dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. cdn/AGIMEG