Vincoli e piani di lottizzazione a Isola Sacra, arriva lo sblocco: le aree verranno riclassificate

Nella giornata di ieri è stato pubblicato il Decreto Segretariale 46/2022 concernente la ridefinizione e riclassificazione delle areee vincolate di Isola sacra.

Le parole del sindaco

“E’ un risultato che attendevamo da tempo. Grazie al decreto di riclassificazione dei vincoli del 1 giugno scorso, ora si potrà procedere con l’attuazione della gran parte delle previsioni di Piano regolatore di Isola Sacra, soprattutto per quanto riguarda i B4A, che diventano in gran parte attuabili, ma novità ci sono anche per i Piani di Lottizzazione. Ne beneficieranno tantissimi cittadini e proprietari, che attendevano questa notizia da anni. La buona politica porta sempre a grandi risultati”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

La soddisfazione dell’assessore all’urbanistica

“Si tratta – aggiunge il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Ezio Di Genesio Pagliuca – del risultato di un grandissimo lavoro di sinergia tra la Regione Lazio e la nostra Amministrazione. Abbiamo proposto una modifica ancor maggiore e definitiva, che adesso è rimandata alla conclusione dei lavori di potenziamento delle idrovore di Isola sacra. In ogni caso è una svolta epocale. Un ringraziamento particolare va fatto alla consigliera regionale Michela Califano, che ha portato avanti con caparbietà e coraggio insieme a noi questa battaglia. E al segretario generale dell’Autorità di Bacino Erasmo De Angelis. In pochi ci avevano dato fiducia del risultato e invece, con fatica e sudore, questo risultato adesso è arrivato e andrà a beneficio di tanti”.

La presidente della Commissione Urbanistica

“E’ stato un iter complesso – prosegue la Presidente della Commissione Urbanistica Barbara Bonanni – di cui vanno ringraziati tutti i protagonisti: il Comune, la Regione e tutti i tecnici delle altre istituzioni che vi hanno partecipato. Da oggi inizia una nuova stagione per coloro che per anni hanno atteso si sbloccasse una situazione che si era purtroppo congelata”.

“Nelle prossime ore – concludono il sindaco Montino e il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – convocheremo un’assemblea pubblica a Isola Sacra. Lo dobbiamo ai cittadini e sarà un’occasione per spiegare loro le possibilità concrete che si aprono per il futuro di questa località”.