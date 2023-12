Viola il divieto d’allontanamento per perseguitare l’ex compagna: uomo arrestato a Fondi sotto Natale

A Fondi è stato arrestato un uomo nel giorno di Natale, il 25 Dicembre 2023: il soggetto perseguitava l’ex compagna.

Nel pomeriggio di Natale, lunedì 25 Dicembre 2023, le autorità locali hanno compiuto un’azione tempestiva che ha portato all’arresto di un individuo di classe ’81 da parte dei Carabinieri della Tenenza di Fondi, con la collaborazione del personale del dipendente N.O.R., Aliquota radiomobile. La detenzione è scaturita dalla violazione della misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, applicata al soggetto la mattina stessa.

L’arresto dell’uomo nel Comune di Fondi: i fatti

Il sospettato, il cui nome non è stato rilasciato per motivi di privacy, è stato sorpreso dai Carabinieri nel tentativo di avvicinarsi all’abitazione della sua ex convivente nel tardo pomeriggio. Le forze dell’ordine hanno agito in risposta a segnalazioni e preoccupazioni circa il comportamento del soggetto, che cercava inutilmente un contatto con la donna. La situazione è stata aggravata dal fatto che l’uomo è stato videoripreso mentre compiva questa azione delittuosa, tutto dalle telecamere presenti nell’abitazione.

Carabinieri arrestano l’uomo alla stazione

Dopo il breve contatto, il soggetto si è allontanato dal luogo, con la sua fuga è stata di breve durata. Le autorità lo hanno rintracciato presso lo scalo ferroviario di Fondi, dove ha tentato di far perdere le proprie tracce cercando di prendere un treno per una città fuori dalla provincia di Latina. Grazie alla pronta risposta delle forze dell’ordine, è stato catturato e arrestato senza ulteriori incidenti.

Il provvedimento di allontanamento d’urgenza sulla testa dell’uomo

Il provvedimento di allontanamento d’urgenza era stato emesso al fine di proteggere la sicurezza della donna coinvolta in questa vicenda, e la violazione di tale misura ha portato all’intervento immediato delle autorità. Il comportamento del sospettato è stato definito come un atto delittuoso, e l’uomo dovrà rispondere delle sue azioni di fronte alla legge.

Un nuovo caso di violenza sulle donne nella provincia di Latina

Il caso solleva preoccupazioni sulla necessità di proteggere le vittime di violenza domestica e di garantire che misure restrittive vengano rispettate. Le autorità invitano la comunità a segnalare qualsiasi comportamento sospetto e a collaborare per mantenere la sicurezza nella zona. Il soggetto arrestato sarà sottoposto a procedimenti giudiziari, e sarà la magistratura a valutare le conseguenze legali delle sue azioni. Nel frattempo, le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza della vittima e della comunità in generale.