Violenta rapina ad Anzio: 13enne accerchiato al parco Villa Adele

Giovane 13enne vittima di una violenta rapina presso il parco di Villa Adele ad Anzio: accerchiato da tre coetanei.

Nel cuore del centro cittadino di Anzio, in provincia di Roma, un ragazzino di soli 13 anni è stato vittima di una violenta rapina da parte di tre coetanei all’uscita dal parco Villa Adele. L’aggressione ha avuto luogo sabato scorso, 6 gennaio 2024, poco dopo le 18:30, in piazza Cesare Battisti, davanti a uno degli ingressi del parco.

La rapina ai danni di un minorenne di Anzio a Villa Adele

Il giovane, accerchiato e minacciato dai tre minorenni, è stato derubato della sua borsa contenente portafogli e smartphone. Dopo l’assalto, la banda si è data alla fuga, facendo perdere le proprie tracce insieme alla refurtiva. Immediatamente dopo l’accaduto, il giovane ha chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare l’accaduto grazie all’aiuto di un passante. Una volante del commissariato Anzio-Nettuno di polizia è intervenuta sul posto, ascoltando la vittima e avviando le ricerche per rintracciare i responsabili della violenta rapina.

Caccia ai tre baby-rapinatori di Anzio

Il ragazzo derubato ha successivamente sporto, con i genitori, denuncia presso il commissariato, fornendo importanti dettagli che potrebbero aiutare le forze dell’ordine nelle indagini. Al momento, la polizia è al lavoro per identificare e catturare la gang responsabile dell’aggressione. La comunità locale è stata scossa da questo episodio di violenza, e molti residenti esprimono preoccupazione per la sicurezza nel centro cittadino. Le autorità stanno intensificando le misure di sorveglianza nella zona e chiedono la collaborazione dei cittadini nel segnalare eventuali informazioni utili per risolvere il caso.

L’episodio spaventa i cittadini di Anzio: le persone chiedono maggiore sicurezza

La vicenda rappresenta un’allerta per genitori e autorità sulla necessità di rafforzare la sicurezza nei luoghi frequentati dai giovani e di promuovere la consapevolezza sulla prevenzione di simili episodi criminosi. La polizia invita chiunque abbia informazioni a contattare le forze dell’ordine per contribuire all’identificazione e all’arresto dei responsabili di questa brutale rapina.