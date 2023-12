Violentata da due stranieri a Latina: la denuncia choc della studentessa

L’hanno trascinata in una strada buia e appartata dopo averla conosciuta poche ore prima, per abusare di lei. Una ragazza di Latina ha raccontato di aver subito abusi sessuali a dicembre 2022 da due stranieri, originari del Bangladesh. I fatti arriveranno in aula di tribunale a gennaio 2024, quando la vittima dovrà ripercorrere la violenza per l’incidente probatorio.

È uscita per ultimare gli ultimi regali di Natale, ma è stata avvicinata da due uomini che, con una scusa, l’hanno avvicinata per poi abusare di lei. Una minorenne di Latina ha subito violenza sessuale a dicembre 2022, un anno fa, ma la sua storia arriverà in aula di tribunale tra qualche settimana.

A gennaio 2024, in occasione della testimonianza davanti al gip del Tribunale di Latina, la ragazza dovrà ripercorre tutta la vicenda traumatica durante l’incidente probatorio,richiesto dal magistrato inquirente, il pubblico ministero Valerio De Luca.

Violentata a Latina da due stranieri: era uscita per fare i regali di Natale

La ragazza, all’epoca dei fatti, ha raccontato di essersi recata al centro commerciale Latina Fiori per ultimare gli ultimi regali di Natale, il 18 dicembre 2022. Due uomini, originari del Bangladesh, l’avrebbero avvicinata con una scusa e condotta in via Romagnoli, una zona appartata tra il centro commerciale e la stazione Autolinee di Latina.

Una situazione drammatica che la ragazza ha ritenuto di dover raccontare subito alla Polizia di Latina. Dalle indagini degli agenti è emerso che i due fossero regolarmente residenti in Italia, con tanto di permesso di soggiorno, e sono stati indagati a piede libero. Per i fatti commessi i due responsabili sono accusati di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.

Di quest’accusa dovranno rispondere a distanza di più di un anno. A gennaio 2024 infatti la ragazza comparirà davanti al gip del Tribunale di Latina e, insieme all’avvocato Francesca Roccato e al supporto psicologico, ricostruirà l’accaduto per permettere la prosecuzione delle indagini. Ad aggravare la vicenda, poi, sembrerebbe che la giovane sia stata violentata anche da una terza persona, al momento ancora identificata. A difenderli, il legale Massimo Frisetti.