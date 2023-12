Violento litigio per un posto d’auto a Ostia: donna aggredita a piazza Quarto dei Mille

Violento litigio a piazza Quarto dei Mille a Ostia: due donne arrivano alle mani dopo una lite su un posto d’auto.

Giovedì 21 dicembre 2023, intorno alle 10.40 del mattino, il centro di piazza Quarto dei Mille, a Ostia è stato teatro di un violento episodio legato a una contesa per un posto macchina. La situazione ha coinvolto una cittadina polacca e una donna italiana, che hanno dato vita a una lite che ha lasciato segni evidenti sia sulla carrozzeria di un’auto, sia sulle persone coinvolte.

Il violento litigio a piazza Quarto dei Mille a Ostia

La discussione è iniziata apparentemente in modo banale, ma si è trasformata rapidamente in un episodio di violenza inaudita. Dopo uno scambio di parole tra le due donne, la signora italiana ha deciso di agire in maniera estrema, cominciando a danneggiare l’automobile della cittadina polacca. Sfruttando l’assenza momentanea della proprietaria del veicolo, la donna italiana prima ha iniziato a prendere a calci la carrozzeria e poi ha danneggiato anche lo specchietto retrovisore dello stesso mezzo.

Il tentativo di fermare il danneggiamento della macchina a piazza Quarto dei Mille

La situazione ha preso una svolta ancora più drammatica quando la signora polacca, tornata sul posto e vedendo la propria macchina danneggiata, ha tentato di fermare la donna italiana in fuga. La resistenza di quest’ultima ha complicato ulteriormente la situazione, con la signora polacca che ha riportato un morso profondo al braccio e un ematoma all’anca, causato da un calcio della donna italiana e conseguente caduta per terra.

L’intervento dei Carabinieri nella piazza di Ostia

La scena ha attirato l’attenzione di altre persone presenti in piazza, che sono intervenute per soccorrere la vittima polacca e chiamare i Carabinieri per risolvere la disputa. I militari sono riusciti a ottenere i dati della donna italiana, che in un primo momento, prima dell’arrivo dei militari, si era rifiutata di fornire le proprie informazioni e di rendersi disponibile al risarcimento dei danni causati.

Entrambe le donne finiscono al Pronto Soccorso dopo i fatti di piazza Quarto dei Mille

Entrambe le donne coinvolte nel litigio hanno successivamente dovuto recarsi al Pronto Soccorso, per curare le ferite riportate. La signora polacca ha riportato un morso profondo al braccio e un ematoma all’anca, mentre la signora italiana ha avuto bisogno di cure mediche a seguito del violento litigio. Successivamente la perizia del carrozziere ha quantificato i danni all’auto della cittadina polacca, che si quantificano in una cifra che supera i 1.800 euro.

Continuano le aggressioni sul territorio di Ostia

L’episodio ha sollevato la questione della gestione dei conflitti legati al traffico e ha evidenziato la necessità di una maggiore sensibilizzazione e civiltà tra i cittadini. La situazione è attualmente sotto indagine da parte delle autorità competenti, che dovranno valutare eventuali azioni legali nei confronti della donna italiana responsabile dell’aggressione.