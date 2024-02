Violenza al Pronto Soccorso di Roma: donna infastidisce medici e interrompe le visite ai pazienti

Nuovo episodio di violenza all’interno di un Pronto Soccorso di Roma: donna blocca le visite all’Ospedale San Giovanni.

Nuovi episodi di violenza dentro gli ospedali di Roma. L’ultimo caso è avvenuto ieri mattina, lunedì 5 febbraio 2024, quando una donna straniera ha aggredito diversi medici all’interno del Pronto Soccorso. La vicenda dev’essere ancora chiarita dalle indagini delle forze dell’ordine intervenute sul posto, con la vicenda probabilmente nata dalle attese estenuanti per essere visitati all’ospedale.

Il nuovo episodio di violenza nel Pronto Soccorso di Roma

L’episodio si è svolto all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Roma. Protagonista una donna di origine bulgara di 48 anni, che avrebbe cominciato a infastidire i medici all’interno del Pronto Soccorso. La situazione si sarebbe resa particolarmente tesa quando la paziente, con il suo atteggiamento, avrebbe cominciato a bloccare le attività di soccorso all’interno della struttura sanitaria pubblica.

Donna infastidisce i medici del Pronto Soccorso

Come hanno evidenziato i medici che hanno richiesto l’intervento degli agenti della Polizia di Stato, la donna bulgara avrebbe prima infastidito dottori e infermieri all’interno del reparto emergenze, poi successivamente strattonato gli stessi sanitari, bloccando di fatto le visite verso quei pazienti che richiedevano degli interventi urgenti per le loro condizioni di salute.

La signora bulgara va in escandescenza

Ai dottori, assistendo a questo atteggiamento sfacciato della donna, non è rimasto che chiamare le forze dell’ordine, con gli agenti della Polizia di Stato che hanno provato a calmare la donna e portarla fuori dai locali del Pronto Soccorso all’Ospedale San Giovanni. Un tentativo purtroppo non andato a buon fine, considerato come la donna abbia aumentato il proprio nervosismo e la sua instabilità.

Le minacce ai poliziotti

Alle richieste di placarsi, uscire dal Pronto Soccorso e far lavorare i medici, la donna ha reagito verso le forze dell’ordine. Il suo atteggiamento si è tradotto in minacce e strattoni contro gli agenti della Polizia di Stato, che per non bloccare il pubblico servizio offerto dall’Azienda Ospedaliera del San Giovanni sono stati costretti ad arrestarla.

La signora non era nuova a episodi di violenza negli ospedali di Roma

Durante le indagini sull’episodio di disordine all’interno dell’Ospedale San Giovanni, è venuto fuori come la stessa donna si fosse resa protagonista di episodi analoghi in altri ospedali di Roma, in situazioni che peraltro avevano già visto anche in passato l’intervento delle forze dell’ordine.