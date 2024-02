Violenza contro un anziano di Roma: arrestata badante 55enne

Una badante rumena 55enne maltrattava un anziano verbalmente e colpendolo al volto. I condomini e i famigliari della vittima hanno così chiesto l’intervento delle autorità.

Minacce verbali e schiaffi in volto a un anziano, tralasciando la sua condizione di fragilità. Una donna di 55 anni è finita sotto la lente dei controlli degli investigatori del Commissariato Appio di Roma per aver maltrattato un uomo a cui badava. Mercoledì scorso la donna è stata accusata del reato dopo diverse segnalazioni che hanno messo sulle avvisaglie sia i familiari sia le autorità, giunte sul posto per appurare i maltrattamenti ai danni di una persona anziana.

Maltrattamenti a un anziano: fermata una badante 55enne rumena

La donna aveva già insospettito da diverso tempo sia i condomini, testimoni di urla e grida dall’appartamento dove la 55enne badava a un anziano, sia gli stessi famigliari. Quest’ultimi per provare la colpevolezza della donna, dopo diversi avvertimenti degli abitanti dello stabile in via Sinuessa, avrebbero deciso di installare un impianto di videosorveglianza all’interno dell’abitazione del familiare. Gli estratti video hanno così confermato la versione dei condomini e reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Arrestata badante violenta: incastrata dalle videocamere di sorveglianza

Nella mattinata di mercoledì scorso, gli investigatori del Commissariato Appio hanno così arrestato la donna, rumena di 55 anni, poiché gravemente indiziata del reato di maltrattamenti nei confronti di una persona anziana. Le figlie della vittima hanno avuto accesso al sistema di videosorveglianza e hanno potuto verificare che la badante vessava e minacciava effettivamente l’anziano, colpendolo con schiaffi al volto.

Nella stessa giornata i poliziotti del Commissariato Appio, grazie agli accertamenti esperiti e all’acquisizione delle immagini, hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo identificando la badante, l’hanno arrestata poiché gravemente indiziata. La Procura ha chiesto e ottenuto la convalida dell’operato della polizia di Stato da parte del Giudice per le Indagini Preliminari e la donna è stata così associata presso la casa circondariale di “Rebibbia femminile”.