Violenza di genere a Cisterna: donna aggredita e ferita dal compagno a Capodanno

Grave episodio di violenza di genere nel Comune di Cisterna di Latina: uomo aggredisce la compagna durante la notte di Capodanno.

Scene di violenza a Cisterna di Latina, dove una donna è stata massacrata di botte durante la notte di Capodanno. Colpevole della vile aggressione il compagno, che senza motivo avrebbe prima bloccato la donna e poi l’avrebbe presa a pugni sul volto. A salvare la vita della donna è stata la sua stessa scaltrezza, che è riuscita a farla fuggire dall’abitazione dell’uomo prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

Violenza su una donna di Cisterna durante Capodanno

Era da poco passata la mezzanotte, quando l’uomo nelle prime ore del 2024 si è scagliato contro la signora. Prima l’ha afferrata per i capelli, poi ha cominciato a colpirla con pesantissimi pugni sul volto. In quei momenti di immane violenza, la donna è riuscita a fuggire dall’abitazione per recarsi alla casa del figlio, con il giovane che ha trovato la madre con il volto tumefatto e dolorante.

La visita al Pronto Soccorso

La donna si recherà al Pronto Soccorso la mattina successiva, dove spiegherà ai sanitari dell’Ospedale Città di Aprilia l’aggressione subita dal compagno. Da qui parte la denuncia verso i Carabinieri di Latina, che cattureranno l’uomo nella giornata di ieri, mercoledì 3 gennaio 2024. Per la donna le lesioni sono risultate serie, in quanto ha riportato diverse fratture alle ossa del volto e una prognosi di 30 giorni.

Il drammatico racconto della signora

La donna, interrogata dai Carabinieri, ha raccontato come la storia col suo compagno non era nuova a vicende di violenza. L’uomo infatti l’avrebbe cominciata a picchiare fin dai primi tempi della loro relazione, portando la stessa signora anche a denunciarlo in passato. Grazie alle nuove disposizioni sulla violenza di genere in Italia, i Carabinieri di Latina hanno potuto arrestare l’uomo, risultato essere un 43enne residente nel Comune di Cisterna di Latina. Il soggetto, dopo lo stato di fermo, è stato tradotto dai militari presso la Casa Circondariale di Latina.