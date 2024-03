Violenza domestica a Guidonia, picchia e perseguita l’ex compagna: misura cautelare per un uomo

Episodio di violenza domestica nel comune di Guidonia Montecelio: uomo perseguita e picchia l’ex compagna di vita.

Una storia di violenza domestica a Guidonia. A essere la vittima della vicenda è una donna residente nel territorio comunale, che da tempo era in balia dei maltrattamenti (fisici, verbali e psicologici) del proprio ex compagno. Nonostante si fossero lasciati da diversi mesi, l’uomo non aveva smesso di perseguitare la donna. Tutto ciò, mettendo in grave pericolo la signora per le azioni perpetrate dall’ex compagno.

Violenza domestica a Guidonia: la vicenda

La Polizia di Stato è intervenuta sul caso di “Codice Rosso“, aiutando la donna davanti alle difficoltà create dal proprio ex compagno. Per l’uomo è partita la misura cautelare, volta al divieto di avvicinamento per un chilometro e soprattutto alla comunicazione verso la vittima. L’uomo, per diverso tempo stalker della propria ex compagna, non potrà avvicinarsi ai posti abituali visitati dalla vittima, ma non potrà contattarla nemmeno attraverso le vie telematiche.

Le azioni cautelari contro l’ex compagno

La Procura ha valutato di mettere all’uomo anche il braccialetto elettronico, così da valutare gli spostamenti della persone ed evitare che questa si avvicini alla propria ex compagna. Una linea di ferro, motivata anche dai racconti della donna: molteplici, anche nei mesi scorsi, i maltrattamenti in famiglia subiti dalla stessa signora. L’uomo, di cinquant’anni, non si faceva problemi a prevaricare sulla donna attraverso le aggressione, i modi violenti o umiliandola anche in pubblico. Un racconto, quello della vittima, che costruisce un rapporto tossico all’insegna della violenza fisica e psicologica.

La storia della donna vittima delle violenze

Come racconterà la donna agli agenti, non solo botte e umiliazioni. Il suo ex compagno realmente metteva in pericolo la sua vita, minacciandola in più occasioni anche di morte. L’uomo si faceva forte con atti persecutori, anche presentandosi nei posti dove la donna andava per lavorare o semplicemente a comprare il mangiare. L’azione della Procura, in questo caso, è l’apice a un precedente provvedimento verso l’uomo stesso.