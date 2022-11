Violenza nella notte di Halloween: rissa tra giovanissimi, feriti due minorenni

Halloween movimentato e violento a Formia, dove la notte del 31 ottobre due fazioni di giovanissimi si sono scontrate in piazza Aldo Moro. Tutto è partito da un lancio di farina ed è finito con un violento pugno, che ha provocato lesioni a un minorenne, finito in ospedale con una prognosi di 25 giorni.

A fare chiarezza sull’accaduto gli agenti del Commissariato di Formia, che hanno denunciato in stato di libertà C.G., un 19enne del posto, per lesioni nei confronti di un minore. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, durante la serata, un minore accompagnato da alcuni amici era diventato bersaglio da parte di un coetaneo, anche lui in compagnia di altri giovanissimi, di lancio di farina.

La reazione

Dopo essere stato colpito dalla farina, il ragazzo aveva reagito scaraventando a terra il responsabile del lancio, mettendogli un ginocchio in faccia, per poi lasciarlo andare. I minori si erano poi allontanati ciascuno per la propria strada per evitare discussioni. Ma subito dopo lo stesso ragazzo “infarinato” era stato nuovamente bersagliato, stavolta con un lancio di due uova che, comunque, non andavano a segno.

Anche se non era stato colpito, stavolta la vittima perdeva la pazienza e reagiva nuovamente. Dopo aver afferrato da terra un pezzo di marmo, faceva il gesto di lanciarlo contro il responsabile del lancio di farina e uova. Vista la reazione del ragazzo, il 19enne si è interposto a protezione degli amici più giovani. Ma non ha solo protetto gli amici: ha anche colpito l’avversario con un pugno in faccia, facendolo cadere a terra.

Il caos in piazza

A quel punto l’amico del minorenne, suo coetaneo, è intervenuto per difenderlo. Ma anche lui è stato spintonato e ferito lievemente dal 19enne, che gli ha impedito di intervenire in difesa dell’amico. Visto che i due minorenni stavano soccombendo, alcune persone presenti in piazza hanno deciso di intervenire per dividere i giovani e chiamare la polizia. Il personale del Commissariato di Formia, che era nei dintorni per i servizio di Ordine Pubblico predisposti dalla Questura nell’ambito del rafforzamento della vigilanza in città, è intervenuto e ha avviato immediati accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato i due minori feriti al pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia, dove sono stati curati, refertati e dimessi rispettivamente con 25 e 5 giorni di prognosi.

Riconosciuti i componenti del gruppo

Già sul posto, una testimone ha riconosciuto uno dei giovani del gruppo avversario, che si erano dati alla fuga subito dopo la violenza. La donna ha fornito agli agenti i primi elementi per rintracciare il gruppo del maggiorenne che aveva sferrato il pugno. Attraverso laboriosi riscontri consentiti anche dalla conoscenza del territorio da parte dei poliziotti della Volante del Commissariato, i primi giovani sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni e, ragazzo dopo ragazzo, è stato possibile arrivare all’autore del pugno, rintracciato durante la notte e raggiunto dalla Polizia in un quartiere periferico di Formia, e l’altro minorenne intervenuto a sua difesa, identificandoli compiutamente. Per i fatti accaduti, il maggiorenne è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni.