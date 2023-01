Violenza sessuale a Cisterna, pedinata e palpeggiata mentre fa jogging: choc in strada

E’ stata avvicinata mentre faceva jogging e aggredita. Paura a Cisterna di Latina per una donna che nei giorni scorsi, mentre si allenava lungo Via Giovani Vittime della Strada, è finita nel mirino di un malvivente. Quest’ultimo, uno straniero, disoccupato, dopo averla seguita, ha iniziato improvvisamente a palpeggiarla nelle parti intime. La donna è riuscita a dare l’allarme denunciando poi il suo aggressore ai Carabinieri.

Denunciato straniero per violenza sessuale a Cisterna di Latina

I fatti risalgono a qualche giorno fa, precisamente al 21 gennaio scorso. La donna, ancora scossa per l’accaduto, si è presentata presso la Caserma dei Carabinieri a Cisterna raccontando quanto le era accaduto poco prima. La vittima, classe 1972, italiana, ha riferito che mentre era intenta a fare jogging è stata avvicinata dall’uomo – un extracomunitario del ’61 – che ha iniziato a toccarla dappertutto. Immediatamente i Carabinieri, ricevuta la descrizione dell’aggressore, hanno avviato le ricerche del soggetto che è stato poi rintracciato in centro. A quel punto è scattato il fermo. La donna lo ha quindi indicato inequivocabilmente come il suo molestatore avviando così il procedimento a suo carico; per lui, intanto, è arrivata la denuncia a piede libero per quanto commesso.

Lo stalker della studentessa

Qualche tempo fa una giovane di 18 anni che frequenta le scuole in un altro Comune della Provincia di Latina era finita nelle attenzione morbose di un uomo che in più di un’occasione l’aveva seguita e aveva tentato di molestarla. Anche in quel caso decisivo era stato l’intervento e l’azione messa in campo dai Carabinieri che avevano sorpreso e bloccato l’uomo. Le “molestie” compaiono inoltre anche nei capi di imputazione nei confronti di altri soggetti nell’ambito di un’altra recente operazione portata a termine sempre dai Militari dell’Arma che ha permesso di individuare a Roma 45 cittadini romeni, tutti residenti ad Aprilia, responsabili, a vario titolo, di inosservanza del foglio di via obbligatorio, furto e molestie per l’appunto. Per loro, e altre cinque persone, è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.

