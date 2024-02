Violenza su autobus Cotral: passeggero molesta autista, picchiato da altri due. Indagini in corso

Grave violenza su un autobus del Cotral a Guidonia Montecelio: passeggero insistente picchiato selvaggiamente su via Tiburtina.

Violenta aggressione su un bus del Cotral, che nella giornata di ieri mattina viaggiava per il territorio di Guidonia Montecelio. La vicenda scaturisce dall’ennesimo disagio legato al ritardo dei mezzi pubblici, che questa volta è degenerata in atti di violenza tra l’autista del mezzo e altri tre passeggeri che viaggiavano sulla linea che attraversa la via Tiburtina.

Violenza sul bus Cotral a Guidonia Montecelio

La situazione sarebbe precipitata dopo che un passeggero si sarebbe avvinato alla postazione di guida con l’autista, invitando il lavoratore del Cotral in più occasioni ad accelerare la marcia del mezzo sulla via Tiburtina. Le richieste si sarebbero rivelato non solo insistenti, ma anche fatte con molta arroganza dallo utente dell’autobus. La scusa dell’uomo, pronunciata all’autista, è stata quella di “doversi sbrigare perchè rischiava di entrare in ritardo al lavoro”.

La reazione dell’autista Cotral

L’autista, continuamente tampinato dal passeggero insistente, avrebbe fermato dopo un pò l’autobus sulla via Tiburtina. Qui, sceso dalla cabina di guida, si sarebbe avvicinato allo stesso utente e lo avrebbe in più occasioni invitato a scendere e proseguire il suo viaggio in altro modo. Inviti che non sarebbero stati ben accolti dal passeggero, che al contrario sarebbe rimasto sull’autobus e continuato a inveire contro il lavoratore del Cotral.

L’aggressione ai danni del passeggero insistente

Per far ripartire l’autobus, probabilmente qualche altro utente “testa calda” avrebbe deciso di entrare in azione. Peccato nella maniera sbagliata, come accaduto con due passeggeri della linea Cotral. Due uomini, d’improvviso, avrebbero cominciato a picchiare selvaggiamente l’utente che si lamentava della marcia dell’autobus, sprigionando contro di lui schiaffi, pugni e calci.

L’intervento delle forze dell’ordine

Per sedare l’aggressione, gli altri utenti dell’autobus avrebbero chiamato il 112, che sul posto è intervenuto con le forze dell’ordine e un’ambulanza. I paramedici hanno soccorso il viaggiatore aggredito, che per le ferite riportate è stato costretto a un ricovero ospedaliero presso una struttura sanitaria romana.