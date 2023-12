Viterbo, trovato morto il 16enne Catalin Balan: si è impiccato

Sono finite nel più tragico dei modi le ricerche a Viterbo di Catalin Balan, il 16enne di cui non si avevano più notizie da domenica 17 dicembre. Il ragazzo è stato trovato appeso ad un albero in località Pianaiella. Sconosciute le motivazioni che hanno portato il ragazzo a compiere il folle gesto.

Gli appelli per ritrovare Catalin Balan sono purtroppo risultati vani

Allertati i Carabinieri con la relativa denuncia di scomparsa, da parte dei genitori, è partita la macchina di soccorso per le ricerche del giovane ragazzo, insieme ai Vigili del Fuoco. La madre del ragazzo ha messo a disposizione il suo numero di telefono per chiunque avesse notizie al riguardo o per chi avvistasse il ragazzo.

Dopo gli indizi raccolti e le attente valutazioni della Polizia Locale, dei Carabinieri, anche sulla base delle riprese effettuate dalla rete di telecamere distribuite nel nostro centro abitato. I vigili del fuoco ed i carabinieri coordinati dal maresciallo dei Stefano Frison; arricchiti dai preziosi suggerimenti dei nostri volontari cacciatori, che ben conoscono il territorio comunale; continuano, con l’ aiuto anche di due unità cinofile, in maniera più mirata, le ricerche localizzative per cercare di ritrovare il nostro ragazzo compaesano Catalin, del quale non si hanno più notizie da domenica 17 Dicembre.

L’appello del sindaco

Resta inteso che, ogni altra utile segnalazione, potrebbe risultare importante per una buona risoluzione del caso. La Amministrazione comunale sta vicino al dolore della mamma, del papà e degli amici e la nostra speranza è quella, quanto prima, dopo tanta apprensione, di poter raccontare una storia a lieto fine, per condividere insieme alla famiglia e alla comunità, un momento di felicità.

Questa mattina (martedì 19 dicembre) le ricerche di Catalin continuano, con la formazione di una base logistico operativa presso la sede dei Vigili del Fuoco di Civita Castellana. Si aggiungono alle operazioni di ricerca anche i volontari della Protezione Civile per cercare di ritrovare il nostro ragazzo compaesano Catalin, del quale non si hanno più notizie da domenica mattina. Resta inteso che, ogni altra utile segnalazione, può risultare importante per un buon esito delle ricerche.