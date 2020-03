Volevano andare in Sicilia, ma ci ripensano e arrivano ad Ardea: fermata ‘carovana’ proveniente da Lagonegro

Volevano imbarcarsi per la Sicilia, ma – capendo che sarebbe stato impossibile farlo – hanno “ripiegato” per Ardea, forse ignorando che era stata blindata da ben 14 varchi di entrata in città con altrettanti controlli da parte di polizia locale e carabinieri.

Hanno quindi invertito la rotta puntando verso nord e si sono diretti nella città dei rutuli, dove arrivati su via Laurentina, al varco per via Strampelli, hanno trovato i controlli.

Le forze dell’ordine hanno bloccato una inusuale carovana, fatta da auto e 5 roulotte, con a bordo 12 adulti più diversi bambini, provenienti da Lagonegro, in Basilicata. I rom hanno provato a dire che erano arrivati ad Ardea per andare a trovare dei parenti, ma la scusa non è stata sufficiente per ottenere il lasciapassare.

Ovviamente il viaggio della carovana è stato fermato: i componenti, tutti dei etnia rom, dovranno ora tornare in provincia di Potenza, da dove sono partiti.