Volo Roma-Boston costretto ad atterraggio d’emergenza in Irlanda per fumo in cabina

Fiamme sul volo Roma-Boston: aereo costretto ad atterrare in un aeroporto irlandese. Malore per un passeggero a bordo.

Paura in alta quota sul volo Roma–Boston, con l’aereo che era decollato dalla Capitale nella giornata di ieri, lunedì 1 gennaio 2024. Il volo della Delta Airlines, che trasportava 294 persone a bordo, ha cominciato a sprigionare fumo nella cabina, mentre sorvolava l’Oceano Atlantico. La situazione di pericolo ha costretto il pilota a una manovra d’emergenza, facendo atterrare l’aereo presso un aeroporto irlandese.

Fiamme sul volo Roma-Boston mentre sorvola l’Atlantico

Per l’incidente a bordo, l’aeroplano è stato costretto a un atterraggio di emergenza presso lo scalo di Shannon in Irlanda. Secondo la ricostruzione dei passeggeri, il problema a bordo si sarebbe verificato intorno alle ore 10 di ieri mattina. Il volo era partito da meno di un’ora dall’Aeroporto di Fiumicino (erano le 9:23), quando dopo una quarantina di minuti il fumo ha cominciato a manifestarsi nella cabina.

Il problema all’interno dell’aereo

Il volo era un Airbus A330-900, che al momento del problema stava sorvolando l’Oceano Atlantico in direzione degli Stati Uniti d’America. Sarebbe stato lo stesso equipaggio di bordo a evidenziare la problematica, quando il fumo ha raggiunto la cabina dove risiedeva il personale. Vista la situazione, i piloti sono stati costretti a fare una manovra d’emergenza, raggiungendo la città irlandese di Shannon perchè più vicina in linea d’area.

L’atterraggio in Irlanda dell’aereo

Il volo è arrivato a Shannon intorno alle 11:49 di ieri mattina, riuscendo a effettuare un atterraggio senza nessun tipo di problema. Tutti i passeggeri sono stati fatti sbarcare nell’aeroporto di Shannon, dove poi sono stati assistiti dal personale di emergenza per farli riparti quanto prima verso gli States. Per un passeggero ci sono stati dei problemi, con la persona che avrebbe avuto un lieve malore per uno stato d’ansia dovuto alla vicenda. Il personale sanitario dell’aeroporto irlandese, dopo averlo visitato, ha deciso di farlo trasferire presso un vicino ospedale per fare maggiori accertamenti.