Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 febbraio

La stagione invernale a Roma permette di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Siete stanchi delle maratone tv e non sapete cosa fare durante questo weekend? Non demoralizzatevi perché sabato 10 febbraio e domenica 11 febbraio sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Il secondo weekend di febbraio sarà dedicato ai festeggiamenti di Carnevale e alle commemorazione delle Foibe, per cui sono previste numerose iniziative storico-culturali.

Le celebrazioni delle Foibe

Il 10 febbraio ricorre la commemorazione dell’eccidio delle Foibe, meglio nota come “Giornata del ricordo”. Dal 9 al 23 febbraio a Roma ci saranno perciò molti appuntamenti legati alla Giornata del Ricordo per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Tra questi, il 10 febbraio dalle ore 15.30 a Largo Vittime delle Foibe Istriane ci sarà la Deposizione di una corona di alloro al Monumento alle Vittime delle Foibe. Alle 16.30 invece la Deposizione di una corona al Cippo Carsico, in via Laurentina.

I festeggiamenti di Carnevale a Roma

Domenica 11 febbraio torna la manifestazione “Carnevale sul Tevere”, evento sportivo e ludico che vedrà bambini e adulti in maschera percorrere le sponde del Tevere a piedi o in bicicletta, ma anche canottieri, gommoni e sup. Il Carnevale Tiberino è organizzato dall’Associazione della Discesa Internazionale del Tevere, scopo dell’evento è quello di promuovere lo sport ed il turismo lungo il territorio del bacino del Tevere a Roma.

Sabato 10 febbraio nel terzo municipio di Roma, tra piazza Sempione, via Monte Cervialto e la Biblioteca Ennio Flaiano ci sarà “Carnival Party”: una grande festa con concerto, giocolieri, trampolieri e dj set in programma dalle 16 alle 19. Gran finale dei festeggiamenti di Carnevale martedì 13 febbraio, con una parata finale lungo viale Adriatico fino a piazza Sempione.

Dall’8 all’11 febbraio ci sarà anche il Carnevale a Marconi, appuntamento nell’area della Parrocchia Santi Aquila e Priscilla (via Pietro Blaserna 105-113). Domenica 11 febbraio largo al “Carnevale con i pattini al Pincio” dalle ore 14 in piazzale dei Martiri.

Infine a Tor Sapienza l’11 febbraio appuntamento con la città fantastica del Sorrisopoli, che ospiterà più di duemila persone in maschera tra bambini e adulti. La sfilata in maschera avrà luogo alle ore 15.00 da via Tor Sapienza a viale Filippo De Pisis.

Sagra della polenta a Fonte Meravigliosa

Sabato 10 e domenica 11 febbraio, lo spazio dell’Associazione Culturale Santa Rita, nel cuore del quartiere Fonte Meravigliosa, ha organizzato in via Tommaso Arcidiacono 200 la “Sagra della polenta” a Fonte Meravigliosa. Tre le varietà di Polenta che potranno essere degustate durante la fiera, cucinate dalla brigata del Bistrot Contadino capitanata dalla chef Cristina Todaro:

Gli orari sono i seguenti:

– Sabato 10 febbraio 2024 dalle ore 16 alle ore 21.30

– Domenica 11 febbraio 2024 dalle ore 11 alle ore 16

La manifestazione è gratuita. Per partecipare è sufficiente scrivere il proprio nome + il numero delle persone partecipanti all’interno dell’evento facebook.