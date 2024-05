Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 maggio

Tra sole e rovesci primaverili inattesi, a Roma oltre agli eventi indoor si aggiungono anche quelli all’aria aperta, permettendo di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Secondo weekend di maggio a Roma, un finesettimana che coincide con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax. Sabato 11 e domenica 12 maggio sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo finesettimana di aprile sarà dedicato principalmente alla Race for the cure a Circo Massimo. Tante altre le iniziative, però, che intrattengono visitatori, turisti e cittadini romani durante le prime giornate di primavera nella Capitale.

Race for the cure al Circo Massimo

Dal 9 al 12 maggio, dalle ore 10 alle ore 14 circa, avrà luogo, nell’area del Circo Massimo, la XXV edizione della manifestazione sportiva denominata “Roma Race for the Cure” per aiutare la ricerca contro i tumori femminili. Detta manifestazione consiste in una gara competitiva di 10 km, a cui si aggiungono una corsa non competitiva di 5 km e una passeggiata di 2 km che si svolgeranno sul seguente percorso:

La gara competitiva ha una lunghezza di 10 km, con partenza da via Petroselli, passando poi per via del Teatro Marcello (intera carreggiata), P.za dell’Aracoeli, Via di San Venanzio, Via di San Marco, Via delle Botteghe Oscure, Via Florida, L.go di Torre Argentina, C.so Vittorio Emanuele ll°, P.za del Gesù, Via del Plebiscito, P.za Venezia, V. del Corso, P.za del Popolo, V. del Babuino (contromano), P.za di Spagna, V. dei due Macelli, L.go del Tritone, V. del Traforo, Traforo Umberto l, V. Milano, V. Nazionale, Via dei Serpenti, V. degli Annibaldi, V. Nicola Salvi, V. delle Terme di Tito, V. del Monte Oppio, V. delle Terme di Traiano, ingresso parco del Colle Oppio, V.le F. Mizzi, P.za Martin Lutero, V.le F. Mizzi, V.le Domus Aurea, V. Nicola Salvi, P.za del Colosseo, V. Celio Vibenna (contromano), V. di San Gregorio(contromano), P.za di P.ta Capena (corsia laterale contromano), V.le delle Terme di Caracalla (laterale contromano), attraversamento carreggiata di V.le delle Terme di Caracalla, V.le delle Terme di Caracalla (corsia laterale lato stadio Martellini), Via Antoniniana, V.le Baccelli, L.go Fioritto, V.le G. Baccelli, L.go Vittime del Terrorismo, P.za Porta Capena, arrivo corsia contromano lato FAO. Maggiori info a questo link.

Festa della mamma al Parco Marconi con le “Mammampiadi”

Per le mamme, il 12 maggio è previsto in occasione della Festa della mamma un evento imperdibile in collaborazione con Habicura: le “MammaMpiadi”. Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 al Parco Marconi con giochi, gare divertenti, una merenda per grandi e piccini, premi e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 334 360 8324

Festival degli arrosticini e della cucina abruzzese a Città dell’altra economia

La cucina abruzzese arriva a Roma in una festa alla scoperta dei sapori e dei profumi dei famosissimi e amatissimi, soprattutto dai bambini. Ingresso gratuito.

Arrosticini. Spazio KIDS all’interno della manifestazione.

GIOVEDI 9 • Dalle 18.00 a 00.00

VENERDI 10 • Dalle 18.00 alle 01.00

SABATO 11 • Dalle 12.00 alle 01.00.

DOMENICA 12 • Dalle 12.00 alle 00.00

Dove: Largo Dino Frisullo – Ex Mattatoio Testaccio.

Vintage market a Roma

Torna a Roma sabato 11 e domenica 12 maggio il “Vintage market”, con oltre 200 espositori tra Artigianato, Artisti e Illustratori, Vintage, Handmade, Second Hand, Home Decor, Design e Stilisti, Vinili e Libri, Abbigliamento, Giochi e libri per bambini, Cosmesi Bio, Piante e Fiori, Upcycling, Collezionismo.

L’orario di entrata è dalle 10:00 alle 20:00 all’ex Deposito Atac, San Paolo District. Musica dal vivo con Indiepanchine e mostra visitabile di Lucamaleonte. Uno special corner sarà dedicato alla Festa della Mamma a cura della fiorista Toni. Parcheggio libero e ingresso gratuito.

Ficus al Massimo

Anche questo weekend torna Ficus al Massimo, “Il Made in Italy che cerchi”. Negli spazi del Garum Museo e Biblioteca della cucina, sabato 11 e domenica 12 maggio dalle ore 20.30 alle 21 un market che sa valorizzare l’artigianato di ogni tipo, dal luxury al vintage, tra prodotti raffinati al tradizionale “fatto a mano”. Il tutto a ingresso gratuito. Maggiori info qui.