Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 maggio

Scoppiano il caldo e la bella stagione e a Roma oltre agli eventi indoor si aggiungono anche quelli all’aria aperta, permettendo di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Terzo weekend di maggio a Roma, un finesettimana che coincide con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax. Sabato 18 e domenica 19 maggio sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo finesettimana di aprile sarà dedicato principalmente alla Giornata Internazionale e alla Notte dei Musei. Tante altre le iniziative, però, che intrattengono visitatori, turisti e cittadini romani durante le prime giornate di primavera nella Capitale.

Notte dei Musei

Sabato 18 maggio torna a Roma la Notte dei Musei, con l’annuale manifestazione dedicata all’incontro tra arte e intrattenimento promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. In tutta la città è prevista l’apertura straordinaria, dalle 20.00 di sabato alle 2.00 di domenica, di musei, università, istituzioni – italiane e straniere – e altri spazi espositivi e culturali, con mostre, spettacoli e visite.

Protagonista d’eccezione di questa quattordicesima edizione della Notte dei Musei Alessandra Amoroso, che si esibisce alle 20.15 al Parco archeologico del Celio proponendo in versione acustica alcuni dei successi che hanno segnato i suoi 15 anni di straordinaria carriera. Maggiori informazioni qui.

La Giornata Internazionale dei Musei

Di giorno, ma anche di sera: il 18 maggio doppio appuntamento con la cultura. Il 18 maggio è infatti anche la Giornata Internazionale dei Musei, istituita dall’Icom nel 1977. Il tema di quest’anno, “Musei per l’educazione e la ricerca”, sottolinea il ruolo centrale delle istituzioni culturali nel fornire un’esperienza educativa olistica dove storia, arte, scienza e ricerca si incontrano con la sostenibilità, l’inclusività e il divertimento. Maggiori info qui.

Pioggia di petali di rose al Pantheon

In occasione della Pentecoste – cinquanta giorni dopo la Pasqua – e per celebrare la discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e sugli Apostoli nella religione cristiana, anche quest’anno, il 19 maggio, torna la suggestiva pioggia di petali di rose al Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres.

Come di consueto, subito dopo la Santa Messa capitolare delle ore 10.30, intorno alle ore 12, i Vigili del Fuoco lasceranno cadere dall’Oculus, l’apertura circolare dal diametro di 9 metri che si apre sulla sommità della cupola del Pantheon, migliaia di petali di rose rosse. I petali, che finiscono col tingere di un rosso intenso l’intero lastricato della Basilica, come sempre, danno vita a uno spettacolo unico ed emozionante per la sua bellezza carica di simbolismo. Data la grande partecipazione alla celebrazione, che termina con la caduta dei petali di rose rosse dall’oculus della cupola, i fedeli dovranno raggiungere la Basilica alle ore 9,00. L’entrata sarà consentita fino al raggiungimento della capienza consentita; i sacerdoti che intendano concelebrare si troveranno in Basilica non oltre le ore 9,30.

Game Vintage Market al Casilino Sky Park

Sabato 18 e domenica 19 maggio, dalle ore 10 alle 19 il centro sportivo Fusolab e il Centro Commerciale Casilino hanno allestito nella fantastica cornice di Casilino Sky Park, al quarto piano del multipark sulla terrazza panoramica più grande di Roma, il “Game vintage Market” con 90 espositori da tutta Italia, migliaia di appassionati per comprare, scambiare, trovare il pezzo mancante della vostra collezione, divertirsi insieme. Maggiori info qui.

Swap-party: scambio libero di vestiti usati

Il 19 maggio dalle 17 alle 20, presso il Parco della Garbatella, torna lo swap-party di Legambiente Garbatella e Legambiente Gemme, un suggestivo evento in cui portare i propri vestiti usati, in buone condizioni, che non si utilizzano più, e in cambio se prenderne altri portati da altre persone.

Grazie ad ogni swap party, ogni capo di abbigliamento viene rimesso in circolo, evitando di dover effettuare un nuovo acquisto, quindi riducendo i consumi, e evitando di finanziare prodotti di fast fashion, le cui conseguenze impattano le vite di lavoratrici e di lavoratori, oltre che la salute del pianeta. L’evento vedrà la partecipazione di divulgatori di mode sostenibili e artisti, accuratamente selezionati, che avranno modo di esprimersi durante l’evento coinvolgendo il pubblico tra un vestito ed un altro.

Un altro aspetto interessante sarà la location: saremo nella cornice del Parco della Garbatella, salvato dalla cementificazione più di 20 anni fa: alberi, orti urbani e molto altro. Maggiori info qui.

Spring Beer Festival e Green Market Festival @ Città dell’Altra Economia

Dal 16-17-18-19 maggio 2024 se sei amante della birra, ma non sai a chi lasciare i tuoi bambini, ecco la soluzione! Al festival non solo potrai assaggiare le birre più buone della capitale, ma potrai lasciare i tuoi bambini nell’area dedicata con le babysitter della SF Events Italia.

Oltra al Green Market Festival, in largo Dino Frisullo si terrà anche il Green Market Festival. Gli espositori presenti saranno oltre 60, con prevalenza di artigianato artistico ma anche vintage, cosmesi naturale, arte, flower design, operatori olistici e piccola editoria. Maggiori info qui.

Città dell’Altra Economia – Testaccio – Ingresso Libero.