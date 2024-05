Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 4 e domenica 5 maggio

Tra sole e rovesci primaverili inattesi, a Roma oltre agli eventi indoor si aggiungono anche quelli all’aria aperta, permettendo di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Primo weekend di maggio a Roma, un finesettimana che coincide con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax. Sabato 4 e domenica 5 maggio sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo finesettimana di aprile sarà dedicato principalmente alle visite gratuite ai Musei civici di Roma. Tante altre le iniziative, però, che intrattengono visitatori, turisti e cittadini romani durante le prime giornate di primavera nella Capitale.

Ingresso gratuito ai Musei civici di Roma

Il 5 maggio, prima domenica del mese, torna la tradizionale opportunità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Qui un elenco di tutti i musei che sarà possibile visitare gratuitamente a Roma.

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali;

Museo dell’Ara Pacis;

Centrale Montemartini;

Museo di Roma a Palazzo Braschi;

Museo di Roma in Trastevere;

Galleria d’Arte Moderna;

Musei di Villa Torlonia;

Serra Moresca di Villa Torlonia;

Museo Civico di Zoologia;

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco;

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese;

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;

Museo Napoleonico;

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina;

Museo di Casal de’ Pazzi;

Museo delle Mura;

Villa di Massenzio.

Maggiori info a questo link.

Festa dell’esercito italiano

La Festa dell’Esercito Italiano ricorre il 4 maggio, per ricordare quando, nello stesso giorno del 1861, un provvedimento del Ministro della Guerra Manfredo Fanti decretava la fine dell’Armata Sarda e la nascita del Regio Esercito, poi divenuto Esercito Italiano nel 1946. Tra le attività previste in occasione del 162° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, il “Villaggio Esercito” è un’iniziativa promozionale che vedrà schierati in piazza del Popolo diversi assetti rappresentativi della Forza Armata.

Tutti i cittadini potranno avvicinarsi al mondo militare rappresentato da un’esposizione di mezzi ed equipaggiamenti, un simulatore di volo e uno di guida in moto, una stazione di addestramento virtuale, percorsi sportivi a connotazione militare – simulatore di biathlon, parete di arrampicata artificiale e percorso di military fitness – oltre a uno stand promozionale a cura dell’Ufficio Storico e del Centro di Pubblicistica dell’Esercito.

Alla manifestazione sarà inoltre presente Radio Esercito, la webradio dell’Esercito, con cui tutti gli ospiti potranno interagire. Le celebrazioni avranno luogo in piazza del Popolo e sulla magnifica Terrazza del Pincio, nel cuore del centro storico di Roma.

Visita gratuita al Roseto comunale

Una collezione botanica unica, composta da rose provenienti da tutto il mondo. Si potrà ammirare con la riapertura del Roseto Comunale, fino al 16 giugno.

Il giardino che domina il Circo Massimo è diviso in due settori: quello più grande ospita una collezione composta da circa 1.200 varietà di rose, tra botaniche, antiche e moderne, mentre quello più piccolo è destinato al prestigioso Concorso Internazionale “Premio Roma per le Nuove Varietà”, giunto alla 82a edizione, che si svolge a maggio. La collezione si arricchisce ogni anno di nuove varietà di rose, un patrimonio gestito ogni giorno con cura e passione dai tecnici del Servizio Giardini, su un’estensione di circa 10mila metri quadrati. Il Roseto Comunale rimarrà aperto al pubblico tutti i giorni fino a domenica 16 giugno (via di Valle Murcia 6), dalle ore 8.30 alle 19.30, l’ingresso è libero e gratuito (senza bisogno di prenotazione).

Piante e design al Roma Tropicale Festival

Una giornata all’insegna del pollice verde al Borgo della Mistica, dalle ore 10.30 alle 23.30, in occasione del “Roma Tropicale Festival”. L’evento, con la direzione artistica di Roma Tropicale ed Estate Mistica, nasce dall’esigenza di creare un luogo e momento di incontro per gli appassionati del verde. Le occasioni sono tante tra piante, botanica, stili di arredamento d’esterni, giardini, design e nuovi trend. L’ingresso è gratuito.

Film gratuiti alla Casa del cinema

A un anno di distanza dalla riapertura della Casa del Cinema di Villa Borghese, oggi con una nuova gestione a carico della Fondazione Cinema per Roma, da sabato 4 maggio sarà possibile assistere a una serie di film e incontri a ingresso gratuito. Apriranno questa iniziativa i registi Matteo Garrone e Ferzan Ozpetek, che incontreranno il pubblico proponendo i loro film preferiti. Ozpetek proporrà scelto la pellicola “Narciso nero” di Michael Powell ed Emeric Pressburger e il “Segno di Venere“, terzo film di Dino Risi scritto insieme a Ennio Flaiano, Edoardo Antonio e Franca Valeri. Entrambi i film saranno trasmessi rispettivamente alle 18 e alle 20 di sabato 4 maggio. Domenica 5 maggio invece, Matteo Garrone propone “L’Atalante” di Jean Vigo e “8 e mezzo” di Federico Fellini. Ingresso libero e per info biglietti: www.casadelcinema.it. Per i più piccini invece ci sarà una rassegna gratuita domenica 5 maggio dalle ore 11 con “Forever Kids” che prevede la proiezione di Pinocchio, trasposizione del classico di Collodi ma con la regia del grande regista romano Garrone, uscita nelle sale nel 2019.

Lettura gratuita per bambini di “mirò” a Explora – Il Museo dei bambini di Roma

Sabato 4 maggio dalle ore 16:00 alle 17:00 nel bookshop di Explora ci sarà la lettura animata gratuita di Mirò, il libro di Giulia Brocco, illustrato da Julien Bertolin. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione fino a esaurimento posti al numero 063613776.