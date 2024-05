Whatsapp, è possibile inviare un messaggio senza aprire l’applicazione? Il trucchetto che ti svolta la giornata

Se volete tutelarvi da domande scomode sull’ultimo accesso, c’è un trucco che fa per voi.

Whatsapp è un nostro valido aiutante per le comunicazioni istantanee con amici, parenti, lavoro e qualsiasi ambito richieda velocità e immediatezza. Nato nel 2009 e passato nel 2014 sotto proprietà di Meta, oggi questa piattaforma versatile permette ci assecondare ogni nostra preferenza in termini comunicativi e, con un po’ di accortezza, renderci la vita più facile.

Spam di messaggi e chat: come scampare alla pressione social

Tuttavia l’onnipresenza dei social e delle piattaforme di messaggistica istantanea ha reso anche molto difficile mettere una separazione tra vita privata e professionale. È il caso per esempio di chi lavora da casa ed è sempre attaccato al computer, o anche più semplicemente di chi non ha pensato a premunirsi di un numero privato e uno professionale, vivendo di risposta un “bombardamento” di messaggi a ogni ora del giorno e della notte. Lo stesso si può dire per chi voglia tutelare la sua privacy da messaggi sgraditi o indesiderati, soprattutto di persone invadenti o di chi, non lasciandoci alcuno spazio di libertà, controlla ossessivamente il nostro accesso su Whatsapp.

Come rispondere a un messaggio Whatsapp senza accedere nell’app?

Se non volete impostare sull’app l’ultimo accesso e volete essere reperibili, senza dover però automatizzare la vostra vita, sappiate che c’è un escamotage che potete utilizzare senza particolari artifizi. Si tratta semplicemente di rispondere a un messaggio senza fare accesso dentro Whatsapp.

Com’è possibile? Ebbene attivando le notifiche sul vostro telefono dal menu a tendina, ogni qualvolta vi arriverà un messaggio Wa vi comparirà nella parte alta dello schermo del vostro smartphone, avvertendovi che qualcuno vi ha scritto. A questo punto avrete due scelte: o entrare e rispondere da dentro l’app, informando però così gli utenti che siete nuovamente entrati, oppure potrete usare una via breve. In quest’ultimo caso vi basterà pigiare su “rispondi” dall’alert Whatsapp sul vostro telefono, così potrete comunicare senza bisogno di accedere dentro l’app. Dovrete solo aprire il menu a tendina dalla home del vostro telefono ed eviterete interrogatori scomodi o spam dai vostri capi, colleghi o “tinderini” ossessivi-compulsivi.