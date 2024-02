World Reputation Ranking: La Sapienza di Roma tra le migliori cento università al mondo

La graduatoria, che raggruppa duecento centri, viene stilata attraverso un sondaggio di opinione tra accademici che chiede a studiosi di varie discipline di nominare non più di 15 atenei che ritengono essere i migliori per ricerca e insegnamento.

La Sapienza di Roma figura tra i migliori cento atenei al mondo secondo la classifica 2023 di “World Reputation Ranking”, pubblicata dall’agenzia Times Higher Education (The). L’università capitolina, insieme al Politecnico di Milano, rientra nel range 91-100. La graduatoria, che raggruppa duecento centri, viene stilata attraverso un sondaggio di opinione tra accademici che chiede a studiosi di varie discipline di nominare non più di 15 atenei che ritengono essere i migliori per ricerca e insegnamento.

L’università La Sapienza tra le prime 100 università al mondo

In cima alla classifica troneggiano Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of Oxford e University of Cambridge. L’Università di Harvard è in testa alla graduatoria per il 13esimo anno consecutivo e gli Stati Uniti rimangono il Paese più rappresentato, con 52 atenei (erano 56 lo scorso anno). Inoltre, con sei università, gli Usa dominano anche la top 10. L’ordine dei primi dieci classificati rimane sostanzialmente invariato rispetto al passato, ad eccezione dell’Università cinese di Tsinghua, che sale di una posizione all’ottavo posto, e dell’Università di Yale degli Stati Uniti, che scende al nono.

Con venti centri, il Regno Unito continua ad avere il secondo maggior numero di rappresentanti nella classifica generale (anche se sono quattro in meno rispetto allo scorso anno). La migliore università inglese è l’Università di Oxford, al quarto posto. A seguire, in termini di rappresentanza, ci sono Cina e Germania, rispettivamente con 15 e 14 atenei. Complessivamente nella classifica sono incluse le università di 31 Paesi. “Prosegue la nostra ascesa verso le posizioni più alte dei ranking mondiali confermando il prestigio che l’ateneo riscuote a livello internazionale – le parole di Antonella Polimeni, rettrice de La Sapienza – L’ottima performance dell’università, tra le prime 100 al mondo, assume ancora più valore per un ateneo statale dai grandi numeri e a vocazione generalista come il nostro, caratterizzato dalla varietà e dalla multidisciplinarietà della sua offerta formativa e delle sue attività di ricerca”.