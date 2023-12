X Municipio, furgone in fiamme sulla via del Mare: traffico in tilt all’altezza di Centro Giano

Furgone in fiamme sulla via del Mare: l’episodio è avvenuto all’altezza del quartiere di Centro Giano, nel X Municipio di Roma.

Momenti di panico sulla via del Mare, nel tratto che attraverso il X Municipio di Roma Capitale. All’altezza del quartiere di Centro Giano, un furgone ha cominciato a sprigionare fiamme dal vano motore, probabilmente per un malfunzionamento della macchina. La macchina, nonostante si sia fermato in una delle poche aree di emergenza presenti sulla famosa strada romana, ha subito creato il panico tra i numerosi automobilisti che viaggiavano lungo la tratta.

Furgone in fiamme sulla via del Mare: l’episodio nel X Municipio

L’episodio si sarebbe svolto poco dopo l’ora di pranzo, mentre il furgone circolava in direzione Ostia. La macchina, improvvisamente, avrebbe cominciato a sputare lingue di fuoco da sotto il cofano, probabilmente per un inaspettato surriscaldamento del motore e alcune parti meccaniche dello stesso mezzo. L’autista al volante, fortunatamente, si trovava in concomitanza a una delle pochissime piazzole di emergenza della via del Mare, trovando così il posto dove lascia l’automobile distante dal traffico e mettersi in sicurezza.

Le fiamme hanno divorato il mezzo sulla via del Mare

Come visibile anche su un video del gruppo Ostia Informa, il furgone è stato letteralmente inghiottito dalle fiamme nel giro di pochi minuti. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco sul posto, ha escluso come ci fossero anche feriti nell’incidente. Nel giro di pochi minuti, come visibile nel multimediale, del furgoncino non è rimasto nulla, in quanto carrozzeria e interni sono stati divorati dall’incendio divampato.

Traffico in tilt sulla strada del X Municipio

Il caso in questione riaccende il dibattito sulla sicurezza della via del Mare, storicamente sprovvista di aree di sicurezza in caso di emergenza. Per garantire l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con diversi uomini e un’autocisterna, è stato necessario bloccare il traffico sulla strada nelle direzioni che portano verso la località di Ostia e il centro di Roma.

Foto: Gasper Etta, Ilaria Amato, Aglaia La Splendente Valente