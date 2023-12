Zdenek Zeman, il mister dimesso dall’ospedale di Pescara

Il mister Zdenek Zeman oggi pomeriggio è stato dimesso dall’ospedale di Pescara, dopo il ricovero per lieve ischemia.

Dopo i momenti di preoccupazione vissuti dalla squadra e dai tifosi del Pescara a seguito della lieve ischemia accusata dal loro allenatore Zdenek Zeman nei giorni scorsi, oggi finalmente arriva una notizia positiva. Il boemo è stato dimesso attorno alle ore 14 dalla clinica Pierangeli, dove era stato ricoverato per precauzione.

Zdenek Zeman dimesso dall’ospedale di Pescara

Il tecnico ceco, molto stimato dalla squadra e dalla dirigenza, sembra aver superato brillantemente questo momento di difficoltà. Secondo quanto riferito dai medici, Zeman è in buone condizioni di salute e potrebbe già dalla giornata di domani fare ritorno in visita alla squadra. Un gesto che dimostra la sua determinazione e l’attaccamento al lavoro e alla squadra.

Le condizioni di salute di Zdenek Zeman

La notizia della sua dimissione ha destato sollievo tra i tifosi, i quali potranno contare sulla presenza di Zdenek Zeman in panchina già dalla prossima partita. La squadra si prepara a ricevere la visita del proprio allenatore e a ricevere da lui gli ultimi consigli e le motivazioni necessarie per affrontare al meglio la sfida successiva. Nonostante il recente episodio, Zeman sembra deciso a non fermarsi e a tornare a guidare il Pescara con la sua consueta grinta e passione. Il boemo, infatti, potrebbe essere presente ad Ancona-Pescara, in programma per domenica alle ore 20.45. Una partita importante che potrebbe segnare il suo ritorno ufficiale in panchina dopo il periodo di riposo forzato.

Le parole del Pescara

La società e i giocatori si sono dimostrati solidali con Zdenek Zeman durante il suo ricovero, e ora sono pronti a seguirlo nella seconda metà della stagione. L’allenatore ceco rappresenta una figura di riferimento per la squadra, e il suo ritorno in panchina potrebbe essere il catalizzatore di una nuova carica motivazionale per raggiungere gli obiettivi prefissati.

C’è ottimismo sulle condizioni di salute di Zdenek Zeman

In conclusione, il Pescara si prepara a vivere un momento di rinascita con il ritorno del proprio allenatore, il quale ha dimostrato di essere pronto a superare qualsiasi ostacolo. La passione per il calcio e l’amore per la squadra sembrano essere le forze trainanti che spingono Zdenek Zeman a tornare in campo per guidare il Pescara verso nuove vittorie.

Foto: Rosella Sensi