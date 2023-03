«Zitta o diffondo in rete le tue foto nuda»: prima la adesca sui social e poi la minaccia

Prima ha conquistato la sua fiducia, poi l’ha convinta a posare nuda per lui minacciandola poi di diffondere in rete foto e video che la ritraevano nuda anche sua sorella minore. Un vero e proprio incubo quello in cui è piombata una ragazzina di 15 anni, il cui carnefice non si è fatto alcuno scrupolo nello sfruttare le sue fragilità, approfittando del suo vissuto difficile. Tuttavia, la ragazzina ha trovato il coraggio di raccontare quanto accadutole e ieri l’imputato è finito in tribunale dove ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato. A riportare la notizia è Repubblica.

La trappola sui social e la richiesta di foto

Una trappolo tessuta con calma quella messa in atto dall’uomo, un 32enne, che è poi finito in tribunale scegliendo di essere giudicato con rito abbreviato. Tutto è partito dai social. Il 32enne ha dapprima visitato il profilo della vittima, poi si è messo in contatto con lei su Instagram presentandosi come una donna. In seguito le avrebbe proposto di prendere parte ‘a un sondaggio a premi del fisico’, una sorta di concorso di bellezza via web che prevedeva ‘ricompense in denaro e altre utilità’. La vittima sarebbe stata al gioco, vendendo gratificata dall’uomo che faceva apprezzamenti sul suo fisico. Inizialmente si trattava di inviare delle comuni foto ma poi le cose hanno iniziato a prendere una piega diversa, diventando sempre più maliziose. Prima una foto in cui la 15enne doveva indossare un vestito scollato poi quella dove si mostrava nuda. Gradualmente l’uomo ha convinto la vittima a spogliarsi praticando anche anche atti sessuali spinti e simulando pratiche di autolesionismo.

Le minacce

Ora il 32enne è finito a processo per violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Inoltre, in alcuni filmati è stati ripresa anche la sorellina minore della vittima. Tuttavia, ad un certo punto, la 15enne ha trovato il coraggio di ribellarsi. Aspetto quest’ultimo non previsto dall’uomo che è poi andato su tutte le furie minacciandola ‘di divulgare in rete le immagini che la ritraevano nuda’. L’uomo non si è dunque fatto alcuno scrupolo nell’approfittare del vissuto difficile della 15enne la quale viveva in una casa famiglia e combatteva contro problemi di natura depressiva. Ma, nonostante tutte le difficoltà la giovane ha trovato la forza di denunciare quanto accadutole.