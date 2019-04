Zoomarine, Dolphin Day: il 13 e il 14 aprile al parco si celebrano i delfini

Zoomarine, il più grande Parco marino italiano, festeggia il Dolphin Day, la giornata mondiale dedicata ai delfini, in programma domenica 14 aprile.

L’evento, voluto dall’American Veterinary Medical Association Pet Health Awareness, arriva in Italia con una giornata speciale tutta dedicata alla conoscenza, rispetto e tutela dei delfini, tra i mammiferi marini più amati dall’uomo.

Zoomarine ospita 10 esemplari di delfino, tutti nati al Parco o in strutture internazionali affiliate e mai catturati in mare. La tutela, la conoscenza e il rispetto di questi animali sono gli elementi fondanti nel rapporto tra il Parco ed il suo pubblico, uno scambio reciproco di emozioni ed informazioni costruito su format di spettacolo e informazione.

E in questa stagione Zoomarine presenta la più importante novità nell’offerta al pubblico, l’opportunità di interazione educativa con i delfini, un programma che sta raccogliendo un vero e proprio boom di adesioni, un successo che si fonda sulla grandissima opportunità di conoscere da vicino, entrando in acqua sempre con l’ausilio di specialisti ed esperti addestratori, i delfini e la loro magica intelligenza.

Il valore del programma di interazione è costruito su un processo di scambio reciproco di positività, un incontro che fa bene agli animali e al pubblico veicolando messaggi di educazione e rispetto delle specie marine, ecosostenibilità nelle scelte e nei comportamenti umani, acquisizione di consapevolezza e rispetto sulla biodiversità.

Il programma di interazione con i delfini ha, inoltre, una validissima ricaduta sociale poiché Zoomarine offre ogni mese gratuitamente il progetto a bambini e famiglie in difficoltà assistiti dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma e da altre strutture della regione Lazio, alla FIAS – Federazione Italiana Associazioni Sordi, oltre che ai piccoli ospiti dell’Associazione Salvamamme in occasione del loro compleanno.

“Proteggere quello che conosciamo è nella nostra mission – spiega il dott. Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine, uno dei massimi esperti al mondo in mammiferi marini, con una lunga carriera internazionale che lo ha visto guidare anche Associazioni internazionali di settore -. Con il Dolphin Day celebriamo in Italia tutti coloro che hanno imparato ad amare e rispettare questi animali, tutti coloro che grazie anche al nostro Parco hanno occasione di vedere da vicino delfini meravigliosi ed intelligenti, tutti coloro che diventano simbolicamente ambasciatori dei nostri animali”.

E proprio al suo pubblico che, infatti, Zoomarine dedica il Dolphin Day con un doppio appuntamento sabato 13 e domenica 14.

Nel week end addestratori, veterinari, biologi ed educatori aspettano il pubblico con 4 laboratori gratuiti sui delfini dedicati ad adulti e bambini a partire dai due anni di età: “diventa addestratore di delfini” è il laboratorio per imparare come interagire con i delfini, come capire il linguaggio e i loro specifici comportamenti mentre “come i veterinari aiutano i delfini” è il progetto per capire come gli esperti si prendono cura della salute dei delfini, le analisi e le visite che svolgono quotidianamente e come aiutare i delfini in difficoltà.

E ancora due laboratori: “salviamo i delfini” per capire insieme ad esperti biologi cosa possiamo fare per aiutare i delfini e “i delfini hanno le orecchie?” per scoprire l’anatomia dei delfini e stimolare la creatività con un laboratorio di disegno.

Per iscriversi ai laboratori basta inviare una e-mail a educazione@zoomarine.it entro il 12 aprile alle ore 14.00 indicando nominativo, numero di partecipanti e laboratorio scelto.

In occasione del Dolphin Day poi Zoomarine lancia anche un’importante campagna social denominata “Io sto con i delfini”, invitando tutti i suoi fan a cambiare la propria immagine del profilo Facebook con il motivo creato appositamente per questa importante ricorrenza (info su www.facebook.com/zoomarine).

Dall’8 al 14 aprile, Zoomarine devolverà 10 centesimi all’associazione Yaqu Pacha Conservation Project (che si dedica all’ecologia della conservazione di delfini e focene e combatte le minacce antropiche all’ecosistema marino nell’arcipelago di Chiloé, nella Patagonia settentrionale, in Cile) per ciascuna foto profilo modificata con il motivo del Dolphin Day.

Grazie a questo semplice gesto, sarà possibile contribuire a diffondere un messaggio di sensibilizzazione verso la salvaguardia della specie.

Al fine di conoscere l’esatto numero di persone che aderiranno all’iniziativa, gli utenti saranno invitati a mantenere la foto del proprio profilo Facebook con il motivo del Dolphin Day realizzato da Zoomarine nel periodo che va dall’8 al 14 aprile. Clicca sul link https://bit.ly/2UfzGHb per modificare la foto profilo e non dimenticare di inserire nella descrizione della foto l’hashtag #iostoconidelfini

Inoltre, per festeggiare insieme il Dolphin Day, Zoomarine offre l’opportunità di visitare il Parco con una speciale promozione: biglietto a tariffa unica (intero o ridotto) a soli 15 euro (acquistando solo su www.zoomarine.it per le giornate sabato 13 e domenica 14 aprile) nonché l’opportunità di conoscere i delfini da vicino con la possibilità di entrare in acqua con i delfini a 59 euro per due persone (promozione non cumulabile, valida solamente per le giornate del 13 e 14 aprile 2019 mostrando al Welcome Shop del Parco l’immagine del profilo Facebook con il motivo creato appositamente per la campagna “Io sto con i delfini”).

Situato a Torvaianica, alle porte di Roma, con i suoi 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine è stata 10 anni fa la prima struttura nel nostro Paese a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico.

Il Parco ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali che ne attestano gli elevati standard di conservazione e salvaguardia del benessere animale (tra i tanti un autorevole primato, unico Parco in Italia e secondo in Europa a ricevere la prestigiosa certificazione della “American Humane”) ed è membro certificato delle più importanti associazioni mondiali del settore, l’AMMPA (Alliance of marine mammal parks e aquariums), l’EAAM (European association for aquatic mammals) e l’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).

Ha ottenuto riconoscimenti importanti da TripAdvisor, Parksmania, Le Fonti Award.

Sviluppa il proprio impegno a favore della ricerca e della salvaguardia dell’ecosistema marino grazie ad una proficua collaborazione con 15 Università italiane e straniere attive in progetti rivolti al benessere e alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione del pubblico sul tema della salvaguardia ambientale.

La proprietà Dolphin Discovery – azienda leader al mondo nel settore dei Parchi tematici con mammiferi marini presente in 10 Paesi con 27 Parchi – continua ad investire notevolmente su Zoomarine, mirando ad introdurre una ampia gamma di novità tali da rendere la struttura tra le più all’avanguardia in Europa. Secondo la filosofia della capogruppo e nello spirito di un’esperienza internazionale di successo, Zoomarine offre agli ospiti un’esperienza di visita sempre più interattiva, all’insegna di avventura, emozioni e divertimento. I Parchi gestiti da Dolphin Discovery sono in Messico, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Jamaica, St. Kitts, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Argentina e Italia.