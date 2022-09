Incendio a Nettuno, bruciano materiali di risulta su via Vallepietra: le fiamme minacciano le case

Un incendio di vaste dimensioni è divampato alle 17:30 a Nettuno in via Vallepietra, nei pressi del Poligono militare e del bosco di Foglino. La Protezione Civile di Nettuno e i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme con il supporto di un elicottero.

A fuoco materiali di risulta: sono stati bruciati

L’incendio è divampato tra via Granieri e via colle Antinoro, e – secondo una prima ricostruzione – sarebbe partito dall’accensione di materiali di risulta per poi propagarsi al canneto adiacente. È intervenuto sul luogo anche un elicottero dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, che è da poco rientrato. Sul luogo da oltre due ore i Vigili del fuoco e altri mezzi della Protezione Civile.

Le fiamme minacciano le abitazioni circostanti

A dare l’allarme sono stati i cittadini che hanno visto una colonna di fumo altissima, visibile anche dal porto di Anzio. La protezione civile è schierata a protezione delle abitazioni di via Colle Antinoro che sono vicinissime al rogo. Per ora non ci sono feriti, ma solo danni ad alcuni prefabbricati.